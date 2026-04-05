Ce trebuie să știi înainte să îți pui panouri solare

Interesul pentru panourile fotovoltaice a crescut rapid, însă decizia nu se rezumă la găsirea celui mai mic preț. În România, un sistem fotovoltaic ajunge să funcționeze bine doar dacă este dimensionat după consum, dacă este montat corect și dacă proprietarul înțelege regulile de racordare și de facturare pentru energia livrată în rețea. În plus, diferențele dintre componente, documente, garanții și condițiile contractuale pot schimba semnificativ rezultatul final.

Primul pas util este evaluarea consumului din facturi, pe luni, pe cel puțin 12 luni. Contează nu doar totalul anual, ci și distribuția: iarna, de regulă, consumul poate urca (iluminat, electrocasnice folosite mai mult), iar vara poate crește din cauza aerului condiționat.

Un sistem dimensionat fără această imagine ajunge fie să producă prea puțin, fie să trimită în rețea energie în perioade când locuința consumă puțin.

Tot aici intră și profilul de folosire: dacă locuința este goală ziua, o parte din producție va merge în rețea; dacă se pot muta unele consumuri în intervalul cu soare (mașină de spălat, boiler, încărcare), autoconsumul crește, iar dependența de mecanismele de compensare scade.

Prosumatorul este clientul final care produce energie electrică din surse regenerabile, în general pentru consum propriu, și poate livra surplusul în rețeaua electrică. Pentru instalațiile până la un anumit prag de putere, există mecanismul de compensare cantitativă, potrivit ANRE.

Pe scurt, înainte de semnare, merită verificat în contract și în anexele de facturare cum este evidențiat consumul din rețea, cum este evidențiată energia livrată și ce se întâmplă cu eventualul excedent, în funcție de regulile valabile și de situația concretă a locului de consum. ANRE arată că dreptul la compensare se aplică, în anumite condiții, pentru prosumatori cu putere instalată de până la 200 kW.

Un sistem fotovoltaic conectat la rețea implică pași tehnici și administrativi, iar aceștia diferă în funcție de operatorul de distribuție din zonă. În practică, discuția pornește de la soluția de racordare și de la documentele cerute, apoi ajunge la montaj, verificări și schimbarea contorului, dacă este necesar.

Pentru proiecte mai mari, există și reguli despre capacitatea disponibilă în rețea și proceduri privind alocarea capacității, publicate de Transelectrica, cu trimitere la ordine ANRE. Chiar dacă majoritatea sistemelor rezidențiale sunt mult sub pragurile utilizate în documentele de transport, ideea de bază rămâne aceeași: racordarea depinde de condițiile tehnice din zona respectivă.

O alegere corectă pornește de la puterea instalată și de la spațiul disponibil pe acoperiș. Orientarea și unghiul influențează producția, iar umbririle (coșuri, lucarne, clădiri vecine, copaci) pot reduce semnificativ randamentul dacă nu sunt tratate corect din proiectare.

Apoi vine alegerea arhitecturii tehnice: invertor clasic, microinvertoare, optimizatoare, protecții electrice, tablouri, cabluri, împământare. Nu este o zonă în care „merge și așa”, fiindcă un montaj necorespunzător poate produce opriri repetate, pierderi de producție și riscuri de siguranță.

În contract, merită urmărite separat: garanția panourilor (produs și performanță), garanția invertorului, garanțiile pentru structură și pentru manoperă, plus condițiile de intervenție și termenele de service. O altă zonă care creează probleme este documentația de predare: scheme electrice, fișe tehnice, procese-verbale, setări, acces în aplicații și parole, plus dovezi despre verificările făcute la punerea în funcțiune.

De asemenea, trebuie clarificat cine răspunde dacă apar infiltrații după montaj sau dacă se deteriorează învelitoarea. Sunt detalii care țin de responsabilitate contractuală.