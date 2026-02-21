Ciprian Ciucu: Locuințele Primăriei, date pe „relații și pile”

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, susține că actualizarea chiriilor pentru locuințele aflate în patrimoniul municipalității și administrate de Administrația Fondului Imobiliar ar putea aduce venituri suplimentare consistente la bugetul local. Edilul estimează că noile tarife propuse ar genera aproximativ 500 de milioane de lei pentru Primăria Capitalei.

Ciprian Ciucu a vorbit despre cele 4.050 de locuințe care în prezent sunt închiriate la prețuri reduse, arătând că multe dintre ele au fost atribuite în urmă cu zeci de ani, în baza unor criterii sociale diferite sau, în unele cazuri, preferențial.

„Aceste locuințe au fost date de-a lungul timpului, numai cu 15, 20, chiar 30 de ani. Sunt oameni care stau acolo de 30 de ani și nu i-a întrebat nimeni nimic. Poate la un moment dat erau, niște criterii, nici acest lucru nu este foarte, foarte clar, cum putea să ocupe o astfel de locuință, dar de fapt sunt convins că vorbind acum 20-30 de ani, vorbim despre arbitrar. Cine a avut pile, relații și așa mai departe, cunoștințe, probabil că a primit cu prioritate astfel de locuințe”, a declarat Ciprian Ciucu la Digi24.

Primarul general a afirmat că actuala politică nu mai poate fi justificată în forma în care a funcționat până acum.

„Să presupunem că ar fi fost socială, dacă nu ți-ai revenit în 20 de ani, deși nu prin locuințe convenabile. Dacă ai probleme sociale, altul este mijlocul, altele sunt pârghiile administrative prin care trebuie să fii protejat”, a declarat Ciucu.

Edilul a explicat că municipalitatea a decis să crească prețul chiriilor către niveluri apropiate de piață, măsură care urmează să fie supusă votului în Consiliul General și care, potrivit calculelor sale, ar putea aduce circa 500 de milioane de lei la bugetul Capitalei.

Pe 17 februarie, Primăria Capitalei a făcut publice imagini dintr-o garsonieră administrată de AFI, situată pe strada Abanosului din Sectorul 2, al cărei contract este reînnoit încă din anii ’70 și pentru care chiria actuală este de 46 de lei pe lună.

„Pe metru pătrat înseamnă 1,31 lei! Bani cu care, în zilele noastre, nu-ți mai cumperi nici măcar un covrig. Și sunt 25 astfel de locuințe închiriate cu 46 de lei lunar, ale căror contracte s-au reînnoit între anii 1999-2024, dar prețurile n-au mai fost actualizate de 20 de ani”, a declarat Primăria Capitalei.

Municipalitatea a oferit și alte exemple: un apartament cu trei camere, situat ultracentral, pentru care chiria este de 299 de lei pe lună, precum și o locuință cu două camere, de 56 de metri pătrați, închiriată cu 171 de lei lunar.

Conform calculelor prezentate de Primăria Capitalei, garsoniera cu chiria de 46 de lei ar urma să ajungă la 564 de lei pe lună. Un apartament cu trei camere, pentru care în prezent se plătesc 229 de lei, ar urma să aibă o chirie de 3.096 de lei. În cazul unui apartament de două camere, 56 mp, care acum costă 147 lei, tariful ar putea crește la 1.568 de lei în zona A și la 896 de lei în zona C, după actualizare.