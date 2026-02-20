Ciucu solicită transparență totală privind planul de restructurare al STB

Primarul general al Bucureștiului, Ciprian Ciucu a transmis un mesaj public referitor la situația financiară a Societății de Transport București (STB), menționând că managementul companiei a adoptat un set de măsuri pentru diminuarea pierderilor.

Declarațiile au fost publicate pe rețelele sociale și vizează atât deciziile luate în Consiliul de Administrație al STB, cât și rolul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (ADITPBI).

În mesajul său, Ciprian Ciucu s-a referit la discuțiile recente privind starea financiară a operatorului de transport public. Acesta a precizat:

Primarul a adăugat că măsurile au fost deja aprobate la nivelul conducerii companiei: „Acestea au fost votate în Consiliul de Administrație al STB, le găsiți în primul comentariu.” Totodată, edilul a menționat că urmează să analizeze în detaliu documentele adoptate.

Referindu-se la conținutul deciziilor, primarul a afirmat: „Le voi analiza temeinic. La o primă lectură, acestea par doar niște primi pași făcuți în direcția corectă.” Ciprian Ciucu a subliniat că impactul real al măsurilor va putea fi evaluat ulterior:

„Dacă sunt suficienți sau nu, îmi voi da seama după ce voi analiza impactul financiar cumulat.” Printre elementele evidențiate se numără reducerea funcțiilor de conducere: „E bine măcar că au inclus și ‘reducerea funcțiilor de conducere cu minimum 30 % și a directorilor cu 50%.’”

Primarul a atras atenția asupra necesității unor măsuri complementare din partea ADITPBI, instituția responsabilă de coordonarea transportului public la nivel regional.

„Oricum, măsurile STB nu sunt suficiente fără ca ADITPBI (…) să vină, la rândul ei cu măsuri de optimizare a costurilor.”

În acest context, edilul a oferit un exemplu privind costurile suportate de Primăria Municipiului București: „transportul care deservește inclusiv localități din județul Ilfov, costă Primăria Municipiului București cca. 230 de milioan de lei pe an!”

De asemenea, acesta a menționat evoluția structurii de personal a ADITPBI, precizând că instituția „a fost înființată inițial cu 60 de angajați și a ajuns la cca. 200.”

În mesajul său, Ciprian Ciucu a solicitat publicarea documentelor adoptate de conducerea STB: „Cer conducerii STB să facă public documentul care a fost votat ieri în Consiliul de Administrație al STB și să dea drumul la discucuții cu sindicatele.” Primarul a subliniat importanța transparenței: „Transparența este esențială pentru succesul întregului demers.”

Totodată, acesta a precizat că măsurile nu vizează personalul operativ: „Este bine că soferii, vatmanii și muncitorii nu vor fi afectați, iar disponibilizările vor fi făcute doar la nivelul angajaților suport, cei TESA, din birouri.”