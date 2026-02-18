Tramvaiele 41 și 25, blocate de ninsoare în București. STB a introdus autobuze navetă

Circulația tramvaielor pe liniile 41 și 25 este blocată miercuri dimineață din cauza ninsorii abundente și a stratului consistent de zăpadă depus pe șine, au anunțat reprezentanții Societatea de Transport București (STB).

Pentru preluarea călătorilor au fost înfiinţate linii navetă de autobuze, respectiv 641 şi 625. Autobuzele circulă la această oră pe toate traseele, însă în condiţii de iarnă, traficul fiind îngreunat din cauza zăpezii acumulate. Echipele intervin în teren pentru deszăpezirea liniilor de tramvai, a macazelor și a zonelor critice din rețea, astfel încât circulația să poată fi reluată treptat.

Situația din transportul public vine în contextul avertizărilor meteo severe emise de Administrația Națională de Meteorologie.

Marți, meteorologii au emis o atenționare Cod portocaliu de ninsori abundente, intensificări puternice ale vântului și viscol, valabilă în 12 județe și în București.

Potrivit prognozei, în intervalul 17 februarie, ora 20:00 – 18 februarie, ora 12:00, în Muntenia și în sudul Moldovei va ninge abundent, iar stratul de zăpadă va ajunge la grosimi de 20 până la 50 de centimetri, echivalentul a 20 – 50 l/mp.

Miercuri dimineață, ANM a emis două avertizări nowcasting Cod roșu de ninsoare abundentă pentru județul Ilfov și municipiul București, valabile până la ora 8:20. În zonele vizate s-au depus deja 30 – 35 de centimetri de zăpadă, iar ninsoarea continuă, meteorologii estimând un nou strat de 15 – 20 de centimetri.

Autoritățile le recomandă bucureștenilor să evite deplasările neesențiale, să se informeze din surse oficiale și să folosească mijloacele de transport în comun adaptate condițiilor meteo, în condițiile în care traficul rutier este îngreunat în mai multe zone ale Capitalei.