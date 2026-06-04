Banca tehnică a echipei naționale a României a vibrat la intensitate maximă aseară, în cadrul meciului amical Georgia – România, încheiat cu scorul de 1-1. Revenit oficial la cârma primei reprezentative după o pauză de aproape 25 de ani, selecționerul Gică Hagi a trăit fiecare fază la intensitate extremă.

Imaginile cu efervescența „Regelui” pe marginea terenului au stârnit reacții puternice în lumea fotbalului, determinându-l pe Răzvan Lucescu să aibă o intervenție spectaculoasă și extrem de sinceră cu privire la noul mandat al lui Hagi și limitele actuale ale fotbalului românesc.

Invitat în cadrul emisiunii Fotbal Club de la Digi Sport, tehnicianul echipei PAOK Salonic, Răzvan Lucescu, s-a arătat absolut încântat de energia pe care o degajă Hagi, povestind și un moment spumos din culise, petrecut în urmă cu trei ani.

Răzvan Lucescu (Digi Sport): „Are o pasiune extraordinară! Noi am avut un meci amical la Salonic cu Farul în 2023, cu porțile închise. Doamne! Din primul minut până la ultimul fluier încontinuu a strigat, a încurajat, a dat indicații… De o energie… Nu poate nimeni așa ceva. Mai înjur și eu în timpul meciurilor, dar nu pe jucători, înjur faze, situații. M-au învățat și jucătorii. Păi ce învață ei prima dată?”

În timp ce pe ecranul emisiunii rulau cadre cu Hagi oferind indicații tactice agitat, Lucescu Jr. a subliniat că această vitalitate este unică, însă a ținut să tragă un semnal de alarmă realist cu privire la fondul de jucători de care dispune România în acest moment.

Minutul 7: Florinel Coman semnează prima ocazie a tricolorilor, dar șutul său este blocat de Kashia.

Minutul 18: Georgienii cer penalty la un duel între Borza și Mamageishvili; faza continuă, iar Ianis Hagi trece pe lângă gol, șutul său fiind respins de pe linia porții.

Minutele 23–25: Gazdele pun presiune prin Kochorashvili (șut peste poartă) și Zivzivadze (șansă uriașă salvată de Aioani).

Minutul 45: Radu Drăgușin blochează salvator un șut expediat de Chakvetadze.

Minutul 46 (Gol Georgia): Imediat după pauză, Kvilitaia deschide scorul pentru gazde (1-0), profitând de o eroare a portarului Aioani.

Minutul 51: Zivzivadze ratează oportunitatea de a mări avantajul, trimițând peste poartă.

Minutul 55 (Gol România): Louis Munteanu restabilește egalitatea (1-1) printr-o reluare din centrarea lui Vladimir Screciu, stabilind scorul final al partidei.





Dincolo de spectacolul de pe bancă, Răzvan Lucescu a demontat presiunea rezultatului din meciul cu Georgia, explicând că testele amicale au valoare doar pentru ca selecționerul să își definitiveze strategiile. Totuși, el a identificat vulnerabilitatea majoră a tricolorilor: lipsa unor rezerve de aceeași valoare cu titularii.

Răzvan Lucescu: „Baza noastră de selecție este destul de redusă. Ne referim la adevărata valoare. El la echipa națională va avea nevoie și de o anumită conjunctură care să-i permită să se folosească de jucătorii cei mai buni. Dacă o să dispară 2-3-4 jucători, atunci o să fie o problemă. Jucăm cu echipe naționale care sunt bine cotate, dar pot traversa o perioadă slabă, atunci suntem iar bine, putem profita. Noi nu suntem în situația să putem spune că ne putem impune peste tot.”

La finalul celor 90 de minute din Georgia, selecționerul Gică Hagi a adoptat o postură echilibrată, dar fermă. Acesta a admis că au existat erori colective și individuale, însă le-a cerut tricolorilor mai mult curaj și asumare pe viitor.

Hagi a ținut să trimită și un semnal de sprijin pentru fotbaliștii cu personalitate, făcând o referire subtilă și la situația lui Florinel Coman, sperând ca acesta să își găsească cadența maximă din sezonul viitor.

Gică Hagi: „E primul meci, știți cum e, voiam să facem mai multe. Dar îi înțeleg, ei mă înțeleg pe mine. Am luptat, am făcut și greșeli. Cei care au venit la echipa națională trebuie să se comporte ca atare, să aibă personalitate. Tot ce fac în viață, fac pentru ei, noi îi sprijinim și încercăm să îi aducem pe drumul cel bun. Sper să joace din sezonul viitor.”

Remiza 1-1 din Georgia marchează începutul unei reconstrucții dificile. Pentru Hagi urmează perioada de analiză a notițelor tactice, scopul principal fiind cristalizarea unui nucleu dur de jucători capabili să reziste presiunii meciurilor oficiale unde, așa cum sublinia Răzvan Lucescu, România va trebui să speculeze la maximum orice slăbiciune a adversarilor.