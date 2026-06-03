Culisele politicii românești fierb în pragul unei decizii majore din partea Cotrocenilor. Președintele Nicușor Dan a hotărât să îi încredințeze mandatul pentru formarea unui nou Guvern liderului PMP, Eugen Tomac. Mutarea vine într-un context extrem de tensionat, în care majoritatea parlamentară este departe de a fi asigurată, iar negocierile din spatele ușilor închise se anunță extrem de dificile.

Calendarul președintelui grăbește însă procedurile oficiale. Nicușor Dan urmează să plece vineri, pe 5 iunie, într-o vizită oficială în Muntenegru, motiv pentru care surse politice indică faptul că anunțul oficial privind nominalizarea va fi făcut în cursul zilei de joi.

Chiar înainte ca anunțul să devină oficial, mașinăria politică a fost pusă în mișcare. Informații venite pe surse arată că Eugen Tomac a preluat deja inițiativa și i-a contactat telefonic pe liderii formațiunilor care au alcătuit fosta coaliție de guvernare. Mesajul transmis de acesta a fost unul clar: va primi mandatul de a construi o nouă echipă executivă.

Din primele discuții, se conturează scenariul unui cabinet mixt. Strategia propusă include introducerea unor miniștri tehnocrați în punctele cheie, o formulă menită să îmblânzească opoziția din Parlament. Cu toate acestea, deocamdată nu există nume certe pe lista viitorilor miniștri, negocierile fiind abia la început.

Misiunea pe care o primește Eugen Tomac este una aproape imposibilă, având în vedere ostilitatea manifestată public de principalele forțe politice. Reprezentanții AUR au fost extrem de vehemenți în ultimele zile, declarând public că nu vor acorda votul de încredere niciunui Cabinet din care formațiunea lor nu face parte în mod direct.

Pe de altă parte, UDMR manifestă o poziție mai flexibilă și nu exclude din start varianta de a susține un executiv condus de liderul PMP, însă totul va depinde de negocierile directe și de programul de guvernare propus.

În același timp, liberalii par mai degrabă concentrați pe vechile dispute. Cei de la PNL au reacționat transmițând că așteaptă să vadă ce soluții va propune PSD după ce Ilie Bolojan a fost demis. În plus, liderii liberali au ținut să sublinieze clar că o viitoare intrare la guvernare alături de social-democrați este complet exclusă.

Social-democrații au adoptat o poziție de așteptare, avertizându-l pe premierul desemnat că nu se poate baza pe un cec în alb în Parlament. Mesajul PSD este că Eugen Tomac nu are o majoritate asigurată în acest moment și va primi voturile necesare doar dacă va reuși să prezinte un program de guvernare solid și coerent.

O reacție interesantă a venit din partea Olguței Vasilescu. Întrebată direct despre scenariul în care președintele Nicușor Dan îl va nominaliza pe europarlamentarul PMP pentru funcția de prim-ministru, aceasta a preferat să evite un răspuns tranșant privind votul politic, însă a oferit o apreciere neașteptată la adresa calităților personale ale acestuia.

„Nu știu cu ce program va veni Eugen Tomac. În principiu este o persoană cu bun simț”, a precizat Vasilescu.