Autoritățile au impus marți, 4 august, restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată de peste 7,5 tone pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare. Măsura este valabilă între orele 12:00 și 20:00, în contextul codului roșu de caniculă emis de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat că restricțiile se aplică pe toate sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din județele Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare.

Măsura a fost luată ca urmare a avertizării meteorologice Cod roșu de caniculă, care vizează temperaturi extreme, disconfort termic accentuat și nopți tropicale.

Interdicția este valabilă marți, 4 august, în intervalul orar 12:00-20:00 și se aplică autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone.

Restricțiile nu se aplică mai multor categorii de transport considerate esențiale.

Printre acestea se numără transportul de persoane, de animale vii și produse perisabile de origine animală și vegetală, transporturile poștale, funerare, cele destinate intervențiilor în caz de forță majoră sau distribuirii de carburanți.

De asemenea, sunt exceptate transporturile de mărfuri cu temperatură controlată, tractările de vehicule avariate, distribuirea apei și hranei în zone calamitate, serviciile de salubrizare, transporturile de apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare, produsele provenite din exploatări agricole, transporturile militare implicate în exerciții multinaționale, cele din cadrul Sistemului Garanție-Returnare (SGR), precum și transporturile de produse alimentare.

În contextul temperaturilor extreme, Centrul INFOTRAFIC le recomandă șoferilor să își planifice cu atenție deplasările și să verifice atât prognoza meteo, cât și eventualele restricții de trafic înainte de plecare.

Polițiștii recomandă verificarea stării tehnice a autovehiculului, în special a presiunii din anvelope, a instalației de aer condiționat și a nivelului lichidului de răcire.

Șoferii sunt sfătuiți să evite deplasările în intervalele cu temperaturi maxime, să facă pauze regulate pentru odihnă și hidratare și să fie atenți la semnele provocate de căldură, precum somnolența, amețeala, dificultățile de concentrare sau durerile de cap.

Totodată, autoritățile le recomandă conducătorilor auto să evite manevrele riscante și comportamentul agresiv în trafic, deoarece temperaturile ridicate pot reduce atenția și timpul de reacție, crescând riscul producerii accidentelor.