Cum cureți bijuteriile din argint acasă. Metode simple și eficiente

Argintul își poate pierde strălucirea în timp, însă în cele mai multe cazuri poate fi curățat cu produse pe care le ai deja în casă. Petele închise la culoare apar ca urmare a reacției metalului cu compușii de sulf din aer, dar nu înseamnă că bijuteria este deteriorată, potrivit silversmithing.com.

Fie că este vorba despre un inel, o brățară sau un lanț din argint, există mai multe metode accesibile pentru a îndepărta depunerile și a reda luciul metalului. Alegerea soluției potrivite depinde de tipul bijuteriei și de prezența pietrelor sau a altor elemente decorative.

Pentru murdăria acumulată la suprafață, cea mai simplă soluție este spălarea cu apă călduță și câteva picături de detergent lichid de vase.

Lasă bijuteria la înmuiat timp de 5-10 minute, apoi curăț-o delicat cu o periuță de dinți cu peri moi. Clătește bine și șterge cu o lavetă moale din microfibră.

Această metodă este potrivită pentru întreținerea regulată.

Dacă argintul este înnegrit, poți prepara o pastă din bicarbonat de sodiu și puțină apă.

Aplică pasta cu o lavetă moale sau cu degetele și freacă ușor suprafața bijuteriei. Clătește bine și usucă imediat.

Nu este recomandată pentru bijuteriile cu finisaj oxidat intenționat, deoarece poate îndepărta efectul decorativ.

Aceasta este una dintre cele mai cunoscute metode pentru îndepărtarea oxidării.

Ai nevoie de:

un bol;

folie de aluminiu;

o lingură de bicarbonat de sodiu;

apă fierbinte.

Tapetează bolul cu folie de aluminiu, adaugă bicarbonatul și toarnă apa fierbinte. Introdu bijuteriile timp de 5-10 minute. Reacția chimică transferă depunerile de sulf de pe argint pe folia de aluminiu.

La final, clătește bine bijuteriile și usucă-le cu o lavetă moale.

Pasta de dinți este adesea recomandată, însă nu reprezintă cea mai sigură metodă.

Multe produse conțin particule abrazive care pot zgâria suprafața argintului, mai ales dacă bijuteria este foarte lucioasă. Dacă alegi această variantă, folosește o pastă simplă, fără particule abrazive și fără efect de albire.

Pentru pete persistente, unele persoane folosesc o combinație de oțet alb și bicarbonat.

Bijuteria se lasă la înmuiat aproximativ două-trei ore într-un amestec format din o jumătate de cană de oțet și două linguri de bicarbonat, apoi se clătește și se usucă bine.

Metoda nu este recomandată pentru bijuteriile care conțin perle, coral, opal, turcoaz sau alte pietre poroase.

Dacă ai bijuterii valoroase sau le cureți frecvent, merită să folosești o lavetă specială pentru lustruirea argintului. Aceasta îndepărtează oxidarea ușoară fără a afecta suprafața metalului.

Pentru depuneri mai dificile există și soluții dedicate pentru curățarea argintului, disponibile în magazinele de profil.

Unele metode populare pot deteriora bijuteriile dacă nu sunt folosite corect.

Este recomandat să eviți:

înălbitorul și produsele pe bază de clor;

bureții abrazivi sau lâna de oțel;

apa foarte fierbinte pentru bijuteriile cu pietre lipite;

frecarea agresivă a pieselor placate cu argint.

Curățarea este doar o parte a întreținerii. Pentru a încetini oxidarea: