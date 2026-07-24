Fostul prim-ministru al Spaniei, José Luis Rodríguez Zapatero, a declarat că bijuteriile evaluate la aproximativ 1,3 milioane de euro, confiscate de poliție în cadrul unei anchete, reprezintă un cadou personal primit în urmă cu mai mulți ani și nu au fost niciodată destinate obținerii unui câștig financiar, potrivit agenției Reuters.

Declarația a fost făcută joi, în primul său interviu public după ce a fost plasat sub investigație în urmă cu două luni.

Dosarul în care este cercetat fostul lider socialist se înscrie într-o serie de anchete privind presupuse fapte de corupție care afectează Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE) și sporesc presiunea politică asupra guvernului condus de premierul Pedro Sánchez. Zapatero respinge toate acuzațiile formulate împotriva sa și susține că nu a comis nicio ilegalitate.

Într-un interviu acordat televiziunii publice spaniole TVE, José Luis Rodríguez Zapatero a explicat că bijuteriile descoperite în timpul unei percheziții la biroul său au fost păstrate ani la rând alături de alte obiecte de valoare ale familiei.

Fostul premier a afirmat că acestea nu au nicio legătură cu activitatea sa politică și că va prezenta în fața instanței toate explicațiile privind proveniența și modul în care au fost păstrate.

„A fost un gest de curtoazie, un cadou personal”, a declarat Zapatero, respingând acuzațiile potrivit cărora obiectele de valoare ar reprezenta dovada unei îmbogățiri nejustificate.

Cu toate acestea, el a admis că, privind retrospectiv situația, probabil ar fi procedat diferit.

„Privind înapoi, probabil că aș fi luat o altă decizie”, a spus fostul șef al guvernului spaniol, referindu-se la acceptarea cadoului.

Judecătorul de instrucție José Luis Calama a deschis o investigație separată privind proveniența bijuteriilor, întrucât, potrivit anchetatorilor, originea acestora nu este documentată în mod oficial.

O casă de licitații a evaluat provizoriu colecția la aproximativ 1,3 milioane de euro, echivalentul a circa 1,5 milioane de dolari. Zapatero contestă însă această estimare și susține că valoarea stabilită de experți este exagerată.

Anchetatorii încearcă să stabilească în ce condiții fostul premier a intrat în posesia bijuteriilor și dacă acestea au vreo legătură cu acuzațiile investigate în prezent.

Dosarul referitor la bijuterii reprezintă doar una dintre componentele unei anchete mai ample. Procurorii investighează și acuzații potrivit cărora José Luis Rodríguez Zapatero și-ar fi folosit influența pentru a facilita salvarea financiară, cu sprijinul statului, a companiei aeriene Plus Ultra.

Autoritățile încearcă să stabilească dacă fostul lider socialist ar fi obținut beneficii personale în urma acestei operațiuni. Zapatero respinge categoric și aceste acuzații, afirmând că nu a profitat de funcțiile publice deținute și că își va demonstra nevinovăția în fața instanței.

Fostul premier a condus guvernul Spaniei între 2004 și 2011 și continuă să fie considerat o personalitate influentă în cadrul Partidului Socialist.

Ancheta care îl vizează pe José Luis Rodríguez Zapatero apare într-un moment delicat pentru executivul condus de Pedro Sánchez. În ultimele luni, mai multe investigații privind presupuse acte de corupție au vizat persoane apropiate formațiunii aflate la guvernare, oferind opoziției noi argumente pentru a critica activitatea guvernului.

Partidul Popular (PP), principala formațiune de opoziție din Spania, a reacționat imediat după interviul acordat de fostul premier.

Purtătoarea de cuvânt a PP, Ester Muñoz, a declarat că Zapatero „are tot dreptul să mintă”, însă a susținut că acesta nu a răspuns întrebărilor și suspiciunilor existente în spațiul public cu privire la anchetă.

Investigațiile sunt în desfășurare, iar autoritățile spaniole urmează să stabilească dacă există suficiente probe pentru continuarea procedurilor judiciare împotriva fostului șef al guvernului.