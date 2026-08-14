Participarea la o nuntă ajunge să coste, în medie, aproximativ 1.700 de lei pentru o persoană și 2.600 de lei pentru un cuplu, iar cheltuielile îi determină pe mulți români să renunțe la evenimente. Un sondaj realizat de Raiffeisen Bank România împreună cu Appinio arată că 55% dintre respondenți au refuzat cel puțin o invitație la nuntă din motive financiare.

Alți 22% spun că nu au ajuns să refuze invitația, dar au analizat costurile înainte de a lua o decizie. În același timp, 83% dintre participanții la nunți consideră că aceste evenimente au devenit o sursă importantă de stres financiar în sezonul de vară.

Pentru 87% dintre respondenți, darul în bani reprezintă principala componentă a bugetului necesar participării la o nuntă. Costurile nu se opresc însă aici. 41% dintre cei care merg la astfel de evenimente menționează cheltuielile pentru ținută, încălțăminte și accesorii.

Transportul intră în buget pentru 28% dintre invitați, iar 25% iau în calcul și serviciile de machiaj și stilist. Cheltuiala poate crește și mai mult atunci când nunta este organizată în alt oraș sau când participanții au nevoie de haine cumpărate special pentru eveniment.

Unul din patru cupluri spune că ajunge să cheltuiască cel puțin 3.000 de lei pentru participarea la o singură nuntă.

Costurile nu sunt însă primul criteriu folosit de români atunci când decid dacă acceptă o invitație. Pentru 40% dintre respondenți, relația cu mirii este cel mai important factor. Obligația socială este invocată de 25%, iar 11% țin cont în primul rând de data evenimentului și de disponibilitatea personală.

Doar 10% spun că principalul criteriu este costul total al participării.

În practică, însă, bugetul ajunge să conteze decisiv pentru o parte importantă dintre invitați, 55% declarând că au renunțat cel puțin o dată la participare din motive financiare.

Presiunea financiară nu este resimțită doar de invitați. Bugetul mediu estimat pentru organizarea unei nunți în această vară este de 60.000 de lei. Restaurantul sau locația reprezintă cea mai importantă cheltuială pentru 39% dintre organizatori.

Meniul și băuturile sunt menționate de 37%, iar muzica, DJ-ul sau formația apar pe lista principalelor costuri pentru 29% dintre respondenți. bLa acestea se adaugă cazarea și transportul invitaților și familiei, ținutele mirilor, serviciile foto-video, verighetele și alte cheltuieli legate de eveniment.

Românii au opinii împărțite în privința celor care suportă cea mai mare presiune financiară.

44% consideră că aceasta este aproximativ egală pentru invitați și organizatori. Alți 18% cred că mirii suportă mai greu costurile, în timp ce 17% consideră că invitații sunt cei mai afectați. În această vară, 16% dintre români participă la nunți în calitate de invitați, iar 6% organizează un astfel de eveniment.