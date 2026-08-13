Ministerul Finanțelor a anunțat o decizie importantă pentru toți șoferii din România și pentru mediul de afaceri. În intervalul 16-31 august, nivelul accizei la motorina standard scade temporar cu 20 de procente. Această intervenție fiscală vine pe fondul majorărilor accentuate consemnate în ultimul timp pe piețele internaționale, dar și la stațiile de alimentare din țară.

Scăderea este de 560,86 lei pentru 1.000 de litri, ceea ce înseamnă o ieftinire de 663,75 lei pe tonă. Scopul declarat al măsuri este protejarea populației și atenuarea impactului economic negativ. Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a subliniat că autoritățile vor reanaliza evoluția din piață la fiecare 14 zile pentru a ajusta măsurile în funcție de datele concrete.

Reprezentanții Ministerului Finanțelor au explicat cadrul legal și motivele din spatele acestei decizii provizorii.

„Ministerul Finanţelor aplică, în perioada 16-31 august 2026, o reducere temporară de 20% a accizei la motorina standard, în urma analizei indicatorilor de piaţă prevăzuţi de mecanismul introdus prin Legea nr.162/2026. Măsura răspunde creşterii semnificative a cotaţiilor internaţionale şi a preţurilor la pompă şi are ca obiectiv limitarea presiunii asupra populaţiei şi economiei”, se arată într-un comunicat al Ministerului Finanţelor.

Conform precizărilor oficiale ale instituției, modificarea aduce valori reduse pentru taxarea carburantului pe o perioadă determinată. Scăderea efectivă înregistrată este de 560,86 lei/1.000 litri, respectiv 663,75 lei/tonă. Ca urmare a acestei ajustări, în a doua jumătate a lunii august, cota accizei aplicate motorinei standard vândute în țară va ajunge la 2.243,43 lei/1.000 litri, respectiv 2.654,99 lei/tonă.

Procedura stabilită prin Legea nr.162/2026 oferă cadrului fiscal flexibilitatea necesară pentru a reacționa dinamic la schimbările din piață. Modificările se fac pe baza unor analize periodice efectuate la fiecare două săptămâni. Gradul de intervenție este direct proporțional cu presiunile tarifare existente la un moment dat și poate fi modificat dacă circumstanțele se schimba.

Alexandru Nazare a detaliat argumentele economice care au stat la baza activării acestei măsuri de urgență.

„Am construit acest mecanism tocmai pentru ca statul să poată interveni rapid şi ţintit atunci când evoluţiile din piaţă o cer, fără măsuri fiscale fixe care să producă efecte bugetare indiferent de condiţiile reale. Datele pentru a doua jumătate a lunii august arată presiuni semnificative: cotaţiile Platts pentru motorină au crescut cu peste 34%, iar preţul mediu la pompă cu peste 23%. În aceste condiţii, mecanismul se activează şi acciza scade cu 20%.

Este o intervenţie temporară, calibrată pe evoluţia pieţei, prin care reducem presiunea asupra populaţiei şi companiilor, păstrând în acelaşi timp controlul asupra impactului bugetar. Vom reevalua situaţia la fiecare două săptămâni şi vom adapta intervenţia în funcţie de date”, a declared Alexandru Nazare, ministrul Finanţelor.

Decizia luată pentru intervalul 16-31 august urmărește să limiteze efectul de lanț pe care scumpirea carburanților îl are asupra tuturor bunurilor și serviciilor. Tăierea temporară a accizei oferă o gură de aer proaspăt în special companiilor de transport și celor din domeniul logisticii, unde prețul motorinei reprezintă o pondere masivă din cheltuielile operaționale.

Indicatorii analizați de Ministerul Finanțelor arată că scumpirile au fost deosebit de severe în ultimul interval. Variația cotațiilor Platts la motorina standard a atins pragul de +34,13%, în timp ce prețul mediu achitat de șoferi la stațiile de alimentare s-a majorat cu +23,01%. Acești parametri au declanșat automat intervenția fiscală prevăzută de cadrul legal.