Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat luni, în timpul unei vizite la facilitățile de producție din Mediaș, că echipamentele comandate pentru Armata Română prin programele de înzestrare trebuie să susțină producția și capacitățile industriale din România.

Ministrul a susținut că această abordare este importantă inclusiv pentru capacitatea țării de a răspunde unei eventuale situații de securitate.

Radu Miruță a prezentat facilitățile de producție din Mediaș drept un exemplu al modului în care contractele de înzestrare, inclusiv cele derulate prin mecanismul SAFE, pot contribui la dezvoltarea industriei din România.

„Ceea ce comanda Armata Română, ceea ce am adăugat în comenzile prin SAFE, se produce în România. Nu cumpărăm de pe raftul altor țări, nu se validează propaganda asta care se tot derula în jurul programelor din SAFE”, a declarat Radu Miruță.

Ministrul a spus că obiectivul nu este doar asamblarea echipamentelor pe teritoriul României.

„Suntem astăzi pe două platforme unde se produce pentru Armata Română cu forță de muncă românească, cu plătitul taxelor aici, cu produsul integrat și componentele, parte dintre ele produse aici pentru Armata Română”, a afirmat acesta.

Vizita a vizat și modul în care statul poate contribui la menținerea capacităților industriale necesare producției pentru Armată.

„Pentru noi la Ministerul Apărării nu este suficient să plătim un produs care să respecte cerințele pe care noi le-am pus, ci să avem garanția că acele fabrici au capacitate de a rezista și de a continua producția în România”, a spus ministrul.

În ceea ce privește contractele aflate deja în derulare, Radu Miruță a anunțat că primele vehicule Cobra fabricate la Mediaș au fost livrate Armatei Române.

„Contractul cu cei de la Otokar pentru vehiculele Cobra este în derulare, se produce. Primele vehicule produse aici au fost deja livrate Armatei Române, urmează să fie livrate în continuare”, a declarat Miruță.

Ministrul a vorbit și despre problemele apărute în privința respectării calendarului contractului.

„La Otokarr a fost o penalitate prin care au fost sancționați la finalul anului trecut pentru nerespectarea termenului. A fost respectat termenul în cele din urmă.”

În cazul Rheinmetall, proiectul se află într-un stadiu mai puțin avansat, iar compania urmează să își dezvolte capacitatea necesară producției.

„Contractul cu cei de la Rheinmetall, doar ce a fost semnat, își pregătesc amenajarea pentru extinderea producției în conformitate cu ritmul care a fost cerut de Armata Română și cu localizarea cerută de Armata Română”, a afirmat ministrul.

Radu Miruță a susținut că dezvoltarea unei industrii capabile să producă direct pentru Armata Română reprezintă o miză strategică. „Este un lucru sănătos, strategic, ca în România să avem capacități, facilități, fabrici care să producă pentru Armata Română”, a spus ministrul.

În opinia sa, într-o eventuală situație în care militarii români ar avea nevoie rapid de echipamente, simpla existență a unor contracte cu furnizori din alte state nu ar fi suficientă.

„Nici eu ca ministrul al apărării, nici șeful statului major nu putem merge în fața militarilor să le arătăm un contract, o foaie de hârtie pe care să scrie că în 3 săptămâni sau nu știu câte luni cineva din afara României ne va livra ce noi avem nevoie. Trebuie să avem capacitate ca în interiorul României să producem ceea ce Armata Română are nevoie”, a declarat Miruță.

Ministrul Apărării a spus că această schimbare vine după mai mulți ani în care fondurile pentru înzestrare erau direcționate în principal către produse realizate în afara țării.

„După foarte mulți ani în care doar se dădeau comenzi și se plăteau produse construite în alte țări, am reușit ca încet, încet să translatăm obligațiile astea pentru ca firmele mari, cum sunt cele care au prezență astăzi la Medias, să fie obligate, dacă vor să interacționeze cu Guvernul României, să-și mute producția aici”, a afirmat Radu Miruță.