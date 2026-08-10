Nivelul rezervei de apă din principalele acumulări ale țării este în continuă scădere, pe fondul perioadei prelungite de secetă care afectează numeroase regiuni din România. Reprezentanții instituției Apele Române au transmis o evaluare actualizată privind starea resurselor hidrologice și măsurile speciale care au fost aplicate în localitățile vulnerabile.

Principalele bazine de acumulare din țară înregistrează volume reduse de apă în comparație cu perioadele normale, însă autoritățile dau asigurări că, pentru moment, necesarul brut poate fi acoperit pentru rețelele centralizate.

„Coeficientul de umplere la data 09.08.2026 în cele 39 de lacuri de acumulare a fost de 70,63%, un volum de cca 3,070 miliarde mc existent, fapt ce asigură necesarul de apă brută pentru beneficiari din sursa de apă de suprafaţă în regim centralizat. A fost estimat pentru sfârşitul lunii august, în cele 40 principale lacuri de acumulare cu rol important în alimentarea cu apă pentru populaţie şi industrii şi producţia de energie electrică pentru Sistemul Energetic Naţional, un coeficient de umplere de cca. 66 %”, anunţă, luni, Apele Române, într-un comunicat de presă.

Sistemele centralizate din mai multe județe întâmpină dificultăți majore în menținerea alimentării continue, fiind necesară introducerea unui program raționalizat.

În prezent, 181 de localități care dispun de rețele de alimentare cu apă sunt afectate direct de deficitul de resursă. În aceste zone, furnizarea apei se realizează cu dificultate, fiind aplicate restricții sau întreruperi temporare în anumite intervale orare ale zilei pentru a permite refacerea rezervei.

Județele cele mai afectate de aceste restricții sunt Alba, unde 45 de localități au probleme, Neamț cu 39 de localități și Bihor cu 30 de localități. Probleme semnificative se înregistrează și în Galați (11 localități), Maramureș (10 localități), Vaslui (8 localități), Argeș și Cluj (câte 7 localități), Iași (6 localități) și Vrancea (5 localități).

O situație extrem de gravă se înregistrează în zonele rurale unde populația depinde exclusiv de surse individuale de apă, cum sunt fântânile de adâncime mică.

Conform datelor oficiale, 96 de localități care nu au sisteme centralizate de alimentare sau dispun doar parțial de acestea suferă consecințe directe ale secetei hidrologice. În aceste comunități, numeroase fântâni amplasate pe domeniul public sau privat au secat complet.

Județul Botoșani este de departe cel mai grav lovit la acest capitol, având 55 de localități afectate de secarea fântânilor. Urmează județul Neamț cu 10 localități, Bacău cu 6 localități, Iași cu 5 localități, precum și județele Argeș, Gorj și Vaslui, fiecare cu câte 4 localități afectate.

Reducerea precipitațiilor se reflectă direct și în debitele cursurilor de apă din întreaga țară. Monitorizarea hidrologică arată o scădere accentuată pe multe sectoare de râuri.

„Din cele 130 de secţiuni de monitorizare a secetei hidrologice, la 48 secţiuni s-au înregistrat debite sub debitul minim necesar pentru satisfacerea cerinţelor sub aspect cantitativ”, precizează Apele Române.

Autoritățile continuă să monitorizeze evoluția resurselor de apă și recomandă populației din zonele afectate să folosească apa din rețea exclusiv pentru consum casnic și menajer, evitând risipirea acesteia pentru irigat sau spălatul curților.