Radio Caroline din Marea Britanie a difuzat din eroare, pe 19 mai, trei mesaje preînregistrate care anunțau moartea regelui Charles al III-lea. Anunțurile au fost urmate de imnul național și de 16 minute de tăcere pe DAB+, iar autoritatea britanică de reglementare media a stabilit că postul a încălcat regulile privind acuratețea informațiilor, relatează BBC.

Mesajele au fost difuzate în timpul emisiunii „Barry Marsh Show” și afirmau, în mod eronat, că „mass-media” a „confirmat” decesul regelui. Pe DAB+, după anunțuri a fost difuzat imnul național, urmat de 16 minute de tăcere, în timp ce ascultătorii de pe frecvența AM au auzit muzică de fundal. Postul a transmis o rectificare și scuze aproximativ 30 de minute mai târziu.

Ofcom a stabilit că incidentul s-a produs după ce un angajat care efectua lucrări de întreținere a accesat fișierele cu necrologuri preînregistrate, pregătite pentru situația în care regele ar fi decedat. Fișierele au fost redate „din curiozitate”, iar transmisia realizată de la distanță de prezentator a fost întreruptă.

Potrivit deciziei Ofcom, după ce și-a dat seama că mesajele au fost difuzate accidental, angajatul a oprit redarea acestora, „a intrat în panică şi a părăsit sediul”.

Autoritatea britanică de reglementare media a stabilit că postul a încălcat Regula 5.1, care impune prezentarea știrilor cu acuratețea necesară, și Regula 5.2, potrivit căreia greșelile importante trebuie corectate rapid. Ofcom a descris anunțul fals drept o „inexactitate foarte semnificativă” într-o chestiune de „interes public foarte ridicat”.

Radio Caroline a declarat că prezentatorul nu a observat că transmisia sa fusese întreruptă, deoarece realiza emisiunea de la distanță, conform practicii obișnuite a postului. Postul a precizat că prezentatorul „nu şi-ar fi dat seama că ieşise din emisie decât dacă ar fi monitorizat online semnalul difuzat”.

În același timp, directorul Radio Caroline monitoriza frecvența AM, însă se afla într-o convorbire telefonică atunci când au fost difuzate anunțurile eronate. Acesta a observat problema abia după ce a auzit muzică difuzată continuu în locul programului obișnuit și l-a contactat pe inginer.

Inginerul știa deja despre incident și începuse să verifice ce s-a întâmplat. Ulterior, postul a difuzat o scurtă scuză, iar prezentatorul a anunțat că informațiile transmise anterior fuseseră „incorecte” și că situația fusese provocată de „unei probleme tehnice”.

Radio Caroline a declarat că „a tratat problema cu maximă seriozitate” şi a acţionat „cât mai repede posibil”. Angajatul implicat în incident a fost mustrat, iar fișierele cu necrologurile preînregistrate au fost mutate de pe desktopul aflat în studio, pentru a evita repetarea unei astfel de situații.

Postul a anunțat că Ofcom a primit doar două reclamații în legătură cu incidentul și a amintit că este „condus 100% de voluntari”, fără resursele disponibile marilor stații radio.

Radio Caroline a fost înființat în 1964 ca post pirat offshore și a emis de pe o navă până în 1991, când aceasta a naufragiat în largul coastei Kent. În prezent, postul continuă să funcționeze din zona coastei de nord-est a comitatului Essex, iar mulți dintre prezentatori își realizează emisiunile de la distanță.