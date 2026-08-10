Monden

Regele Charles, declarat mort din greșeală la radio. Ce măsuri au fost luate după incident

Comentează știrea
Regele Charles, declarat mort din greșeală la radio. Ce măsuri au fost luate după incidentRegele Charles . Sursa foto: https://www.royal.uk/
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Radio Caroline din Marea Britanie a difuzat din eroare, pe 19 mai, trei mesaje preînregistrate care anunțau moartea regelui Charles al III-lea. Anunțurile au fost urmate de imnul național și de 16 minute de tăcere pe DAB+, iar autoritatea britanică de reglementare media a stabilit că postul a încălcat regulile privind acuratețea informațiilor, relatează BBC.

Mesajele au fost difuzate în timpul emisiunii „Barry Marsh Show” și afirmau, în mod eronat, că „mass-media” a „confirmat” decesul regelui. Pe DAB+, după anunțuri a fost difuzat imnul național, urmat de 16 minute de tăcere, în timp ce ascultătorii de pe frecvența AM au auzit muzică de fundal. Postul a transmis o rectificare și scuze aproximativ 30 de minute mai târziu.

Regele Charles, declarat mort din greșeală la radio. Ce măsuri au fost luate după incident

Ofcom a stabilit că incidentul s-a produs după ce un angajat care efectua lucrări de întreținere a accesat fișierele cu necrologuri preînregistrate, pregătite pentru situația în care regele ar fi decedat. Fișierele au fost redate „din curiozitate”, iar transmisia realizată de la distanță de prezentator a fost întreruptă.

Potrivit deciziei Ofcom, după ce și-a dat seama că mesajele au fost difuzate accidental, angajatul a oprit redarea acestora, „a intrat în panică şi a părăsit sediul”.

Autoritatea britanică de reglementare media a stabilit că postul a încălcat Regula 5.1, care impune prezentarea știrilor cu acuratețea necesară, și Regula 5.2, potrivit căreia greșelile importante trebuie corectate rapid. Ofcom a descris anunțul fals drept o „inexactitate foarte semnificativă” într-o chestiune de „interes public foarte ridicat”.

transmisiune radio

transmisiune radio / sursa foto: dreamstime.com

Prezentatorul nu și-a dat seama că nu mai era în direct

Radio Caroline a declarat că prezentatorul nu a observat că transmisia sa fusese întreruptă, deoarece realiza emisiunea de la distanță, conform practicii obișnuite a postului. Postul a precizat că prezentatorul „nu şi-ar fi dat seama că ieşise din emisie decât dacă ar fi monitorizat online semnalul difuzat”.

În același timp, directorul Radio Caroline monitoriza frecvența AM, însă se afla într-o convorbire telefonică atunci când au fost difuzate anunțurile eronate. Acesta a observat problema abia după ce a auzit muzică difuzată continuu în locul programului obișnuit și l-a contactat pe inginer.

Inginerul știa deja despre incident și începuse să verifice ce s-a întâmplat. Ulterior, postul a difuzat o scurtă scuză, iar prezentatorul a anunțat că informațiile transmise anterior fuseseră „incorecte” și că situația fusese provocată de „unei probleme tehnice”.

Postul a mutat fișierele cu necrologurile

Radio Caroline a declarat că „a tratat problema cu maximă seriozitate” şi a acţionat „cât mai repede posibil”. Angajatul implicat în incident a fost mustrat, iar fișierele cu necrologurile preînregistrate au fost mutate de pe desktopul aflat în studio, pentru a evita repetarea unei astfel de situații.

Postul a anunțat că Ofcom a primit doar două reclamații în legătură cu incidentul și a amintit că este „condus 100% de voluntari”, fără resursele disponibile marilor stații radio.

Radio Caroline a fost înființat în 1964 ca post pirat offshore și a emis de pe o navă până în 1991, când aceasta a naufragiat în largul coastei Kent. În prezent, postul continuă să funcționeze din zona coastei de nord-est a comitatului Essex, iar mulți dintre prezentatori își realizează emisiunile de la distanță.

Stiri calde

11:47 - Un nou val de scumpiri la pompă. Benzina a trecut de 9,30 lei

11:41 - Bumbac sau material tehnic? Diferențele dintre tricourile de sport

11:26 - „The Pro Creator” ajunge în România. Hany Rambod, legendarul antrenor cu peste 20 de titluri Mr. Olympia, vine la Sen...

11:07 - Câinii pot „citi” emoțiile oamenilor. Descoperirea făcută de cercetători

10:58 - Scumpirea celui mai consumat aliment din România. Cifrele care arată cum o duc românii

10:46 - Eclipsa din 12 august vine cu un efect neașteptat. Ce se întâmplă când cerul se întunecă

HAI România!

Adevărul despre sistemul energetic și clasa politică! ⚠️🔌

Adevărul despre sistemul energetic și clasa politică! ⚠️🔌

Austeritate și camarilă politică! ⚠️📉

Austeritate și camarilă politică! ⚠️📉

Mihai Daraban: Adevărul despre economie și factura la energie! ⚡📉

Mihai Daraban: Adevărul despre economie și factura la energie! ⚡📉

Proiecte speciale