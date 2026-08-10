Meghan Markle ar fi discutat despre întâlnirea avută cu Regele Charles la reședința Highgrove, deși Palatul ar fi cerut ca vizita să rămână privată. Ipoteza este susținută de cunoscuta prezentatoare Martha Stewart: Aceasta susține că a vorbit cu Meghan după revenirea Ducilor de Sussex din Marea Britanie, potrivit Express.

Întâlnirea de la Highgrove a avut loc luna trecută și a fost una importantă pentru familia regală. Regele Charles s-a întâlnit atunci cu Meghan și cu cei doi nepoți ai săi, Prințul Archie și Prințesa Lilibet.

Martha Stewart a declarat pentru People că, la scurt timp după revenirea din Marea Britanie, Meghan i-ar fi povestit despre întâlnirea cu Regele Charles de la reședința Highgrove.

Afirmația a stârnit reacții deoarece, potrivit presei britanice, Palatul ar fi cerut ca întâlnirea dintre Regele Charles și familia Prințului Harry să nu fie făcută publică.

Meghan Markle nu a distribuit fotografii de la Highgrove după întâlnirea cu Regele Charles. Ducesa de Sussex a împărtășit cu fanii ei mai multe imagini din timpul călătoriei făcute în Marea Britanie.

Întâlnirea a avut o importanță deosebită pentru familie. Regele Charles nu se mai întâlnise cu cei doi copii ai lui Harry și Meghan din 2022.

Surse apropiate Ducesei de Sussex au respins afirmațiile lansate de Martha Stewart. Potrivit acestora, vedeta americană ar fi făcut o confuzie în legătură cu discuția avută cu Meghan.

În același timp, presa britanică readuce în atenție motivele care au dus la ruptura dintre Prințul Harry și familia regală.

Harry și Meghan au anunțat în ianuarie 2020 că renunță la statutul de membri activi ai familiei regale.

De-a lungul timpului, Meghan a fost acuzată că a avut un rol important în această decizie. Un comentator regal susține însă că lucrurile sunt mai complexe.

Potrivit acestuia, problemele pe care Harry le-ar fi avut în interiorul familiei regale au contribuit și ele la decizia de a se retrage.

Un comentator regal a descris-o pe Meghan drept „o cale spre libertate” pentru Prințul Harry. În opinia sa, plecarea celor doi din familia regală nu a avut legătură doar cu dificultățile lui Meghan de a se adapta vieții regale.

Comentatorul consideră că Harry avea, la rândul său, nemulțumiri și probleme legate de viața în familia regală. Acestea ar fi contribuit la decizia luată împreună cu Meghan în 2020.