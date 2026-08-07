Noi informații apărute în presa britanică susțin că Meghan Markle ar considera o posibilă invitație la Balmoral drept un moment simbolic, în contextul speculațiilor potrivit cărora regele Charles al III-lea i-ar fi invitat pe prințul Harry și soția sa să se alăture Familiei Regale în Scoția în această lună, potrivit Daily Express.

Deocamdată, Palatul Buckingham nu a confirmat oficial informațiile privind întâlnirea.

Subiectul atrage atenția deoarece o eventuală reuniune ar reprezenta primul contact direct dintre ducii de Sussex și prințul William, respectiv prințesa Kate, de la funeraliile reginei Elisabeta a II-a, desfășurate în 2022. Relațiile dintre cele două familii au rămas tensionate în ultimii ani, după retragerea lui Harry și Meghan din îndatoririle regale și mutarea lor în Statele Unite.

Potrivit publicației britanice Closer, citată de Daily Express, o sursă apropiată situației susține că Meghan Markle ar privi o eventuală invitație la Balmoral ca pe o confirmare a faptului că relațiile cu regele Charles evoluează într-o direcție pozitivă.

Aceeași sursă afirmă că ducesa de Sussex ar considera momentul unul cu o puternică încărcătură simbolică. Potrivit declarațiilor publicate de Closer, Meghan ar transmite astfel ideea că ea și prințul Harry nu mai pot fi excluși din viața Familiei Regale.

Aceste afirmații provin însă exclusiv din surse anonime și nu au fost confirmate de reprezentanții Casei Regale britanice sau de ducii de Sussex.

Potrivit aceleiași surse citate de revista Closer, prințesa Kate ar avea o abordare mult mai rezervată față de posibilitatea unei întâlniri la Balmoral.

Publicația susține că prințesa de Wales ar dori să evite orice situație care ar putea genera noi tensiuni în interiorul familiei. Și aceste informații se bazează exclusiv pe declarațiile unei surse anonime și nu au fost confirmate oficial.

În lipsa unor poziții publice din partea Palatului Kensington sau a Palatului Buckingham, informațiile trebuie privite ca speculații apărute în presa tabloidă britanică.

Relatările despre o posibilă reuniune la Balmoral au apărut după ce mai multe publicații britanice au scris că prințul Harry ar fi vizitat recent domeniul Highgrove împreună cu copiii săi, Archie și Lilibet, unde s-ar fi întâlnit cu regele Charles și regina Camilla.

Dacă informațiile privind invitația la Balmoral se vor confirma, aceasta ar reprezenta un nou pas în apropierea dintre suveran și fiul său cel mic, după mai mulți ani marcați de neînțelegeri și distanțare publică.

Totodată, Harry este așteptat să revină în Marea Britanie în luna septembrie pentru ceremonia WellChild Awards, eveniment pe care îl susține de mulți ani.

Ruptura dintre prințul Harry și ceilalți membri ai Familiei Regale s-a accentuat după interviul acordat de Harry și Meghan realizatoarei Oprah Winfrey în 2021, urmat de documentarul realizat pentru Netflix și de publicarea autobiografiei Spare.

În aceste apariții publice, ducii de Sussex au formulat numeroase acuzații privind experiențele lor în cadrul Familiei Regale, inclusiv referitoare la relația dintre Harry și fratele său, prințul William.

De-a lungul timpului au existat și numeroase relatări despre tensiunile dintre Meghan Markle și Kate Middleton, inclusiv în legătură cu pregătirile pentru nunta regală din 2018. Meghan a susținut ulterior că prințesa Kate și-ar fi cerut scuze după acel episod.

În prezent, nu există o confirmare oficială că prințul Harry și Meghan Markle vor participa la reuniunea de la Balmoral. Până la o comunicare din partea Casei Regale, informațiile privind invitația și reacțiile membrilor familiei rămân la nivelul relatărilor din presa britanică.