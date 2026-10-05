Harry vrea cu orice preț un lucru. Dar Meghan îi încurcă planurile

Prințul Harry și Meghan Markle se află din nou în centrul unei dezbateri privind raportul dintre viața privată, statutul public și securitate, după revenirea familiei în Marea Britanie și reluarea solicitărilor pentru protecție polițienească, potrivit Daily Express.

Controversa a fost alimentată și de un editorial publicat pe 5 octombrie 2026 de Express, în care jurnalistul Chris Riches susține că activitățile publice și comerciale ale cuplului intră în tensiune cu dorința prințului Harry de a-și proteja viața privată.

Problema are însă și o componentă concretă de securitate. Harry, Meghan și cei doi copii ai lor s-au mutat înapoi în Marea Britanie în august, după aproximativ șase ani petrecuți în Statele Unite.

În ultimele săptămâni, familia a trecut prin mai multe situații care au readus în atenție problema protecției, inclusiv schimbarea școlii copiilor și incidentele legate de fotografi.

Un element esențial al disputei este statutul oficial al cuplului. Pe 7 septembrie 2026, regele Charles al III-lea a transmis oficialilor britanici o scrisoare prin care a confirmat că Harry și Meghan rămân membri care nu desfășoară activități oficiale ale familiei regale.

Documentul preciza că poziția lor este similară celei a unor „cetățeni privați cu interese comerciale și caritabile”. Cuplul nu și-a reluat atribuțiile regale după retragerea din 2020. Reuters a relatat că Harry și Meghan au fost surprinși de momentul în care scrisoarea a fost făcută publică.

Această clasificare este importantă deoarece protecția acordată de stat membrilor activi ai familiei regale este legată de rolurile lor oficiale și de evaluările de securitate.

Harry a purtat de mai mulți ani o dispută juridică privind nivelul protecției sale în Marea Britanie. În 2025, Curtea de Apel din Londra i-a respins demersul prin care încerca să obțină reinstaurarea protecției finanțate automat de stat în timpul vizitelor sale în Regatul Unit.

În prezent, familia are propria echipă de securitate, însă Harry și Meghan doresc ca autoritățile britanice să asigure un nivel mai ridicat de protecție.

Subiectul a devenit mai sensibil după revenirea lor în Marea Britanie. Copiii cuplului, prințul Archie și prințesa Lilibet, au fost înscriși la o școală britanică, dar au fost mutați după numai două zile din cauza preocupărilor privind transportul și securitatea. Echipa familiei a considerat că distanța și traficul reprezentau probleme practice pentru deplasările copiilor.

Pe 30 septembrie, un purtător de cuvânt al lui Harry și Meghan a afirmat că fotografi europeni au urmărit zona unei școli și au monitorizat copiii. Familia a descris comportamentul drept o intruziune gravă în viața privată a minorilor. Reuters a relatat că Harry și Meghan încearcă să păstreze secretă locația locuinței și a școlii copiilor.

Incidentul a reaprins dezbaterea despre protecția familiei, mai ales în contextul preocupărilor exprimate public de Harry cu privire la presă și la siguranța soției și copiilor săi.

În septembrie, Charles Spencer, fratele regretatei prințese Diana, a susținut, de asemenea, că Harry și Meghan ar trebui să beneficieze de protecție oficială, făcând o paralelă cu experiențele mamei lui Harry. Afirmațiile sale reprezintă însă opinia personală a lui Spencer, nu o decizie a autorităților britanice.

Editorialul publicat luni de Express pune accentul și pe activitățile comerciale ale lui Meghan Markle. Jurnalistul Chris Riches argumentează că expunerea publică este o componentă importantă a brandului construit de cuplu după retragerea din rolurile regale.

Printre proiectele lui Meghan se află brandul de lifestyle As Ever, ale cărui produse sunt promovate inclusiv prin intermediul rețelelor sociale. În articolul de opinie, Riches critică prețul unor produse și susține că promovarea stilului de viață al cuplului intră în contradicție cu mesajele lui Harry privind protejarea vieții private.

Această interpretare trebuie însă diferențiată de faptele verificabile. Promovarea unor produse sau aparițiile pe rețelele sociale nu elimină automat dreptul la viață privată și nici nu stabilește nivelul de securitate care trebuie acordat unei persoane. Protecția este evaluată separat de autoritățile britanice, pe baza riscurilor și a statutului persoanei.

Disputa nu este una nouă. În timpul conflictului juridic privind protecția sa în Marea Britanie, Harry a susținut că decizia de reducere a protecției îi pune familia în pericol și a contestat modul în care autoritățile au evaluat situația.

În 2025, după pierderea apelului, Harry a declarat că problema securității reprezintă un obstacol major în relația sa cu familia regală. Palatul Buckingham a transmis atunci că aspectele privind protecția au fost analizate în mod repetat de instanțe.

Revenirea în Marea Britanie a făcut ca această dispută să capete o importanță practică mai mare. Familia locuiește acum în Regatul Unit, iar copiii frecventează o școală britanică, ceea ce presupune deplasări regulate și expunere publică.