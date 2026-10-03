Prințul William nu intenționează să participe la un posibil documentar despre prințesa Diana, pe care fratele său, prințul Harry, l-ar pregăti pentru a-i aduce un omagiu mamei lor. Potrivit presei britanice, proiectul ar putea fi realizat de Netflix, platforma cu care Harry are încă un contract, însă informațiile nu au fost confirmate oficial. Documentarul s-ar număra printre inițiativele luate în calcul de ducele de Sussex pentru a păstra vie memoria prințesei Diana, în contextul în care anul 2027 va marca 30 de ani de la moartea acesteia. Absența lui William ar evidenția, însă, ruptura profundă dintre cei doi frați, care continuă să fie înstrăinați, potrivit presei britanice.

În urmă cu aproape un deceniu, cei doi prinți au participat la documentarul „Diana, mama noastră: viața și moștenirea ei”, realizat în 2017, cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la moartea prințesei de Wales.

William și Harry au rememorat atunci momentele petrecute alături de mama lor și au vorbit cu emoție despre „mama plină de iubire”. Pentru prințul William, participarea la producție a reprezentat o „catarsis” publică, iar cei doi frați au mărturisit că „Nu vom mai vorbi niciodată atât de deschis despre ea”.

De atunci, relația dintre William și Harry s-a deteriorat considerabil. Cei doi nu și-au mai vorbit de ani buni, iar ultima întâlnire importantă a avut loc la funeraliile reginei Elisabeta a II-a. În iulie 2021, frații au participat împreună la dezvelirea statuii dedicate prințesei Diana, amplasată în grădinile Palatului Kensington, însă neînțelegerile dintre ei erau deja profunde.

Ruptura dintre cei doi frați s-a accentuat după ce Harry a făcut publice tensiunile din interiorul familiei regale britanice. Interviul acordat lui Oprah Winfrey, în martie 2021, și autobiografia sa, „The Spare”, lansată în ianuarie 2023, au adus în atenția publicului conflictele și nemulțumirile ducelui de Sussex.

Potrivit relatărilor din presa britanică, William este profund nemulțumit de faptul că fratele său a dezvăluit detalii despre viața privată a familiei regale. Nici revenirea lui Harry în Regatul Unit, alături de familia sa, nu a dus la o apropiere între cei doi.

În aceste condiții, o eventuală producție Netflix dedicată prințesei Diana ar putea deveni un nou proiect în care frații să urmeze drumuri separate, deși subiectul îi leagă de una dintre cele mai importante persoane din viața lor.

Împlinirea a 30 de ani de la moartea prințesei Diana, în 2027, va fi marcată prin mai multe evenimente comemorative. Charles Spencer, fratele acesteia, a pregătit deja un omagiu sub forma cărții „Cântecul lebedei, Diana, sora mea”, în care prezintă amintiri despre sora sa și face critici la adresa regelui Charles.

Potrivit publicației The Times, apropierea acestor comemorări este un moment dificil pentru prințul William, care rămâne „foarte afectat” de pierderea mamei sale.

Moștenitorul tronului britanic nu ar fi fost încântat nici de volumul publicat de unchiul său, în special de pasajele în care acesta îl descrie pe Charles cu o „bucurie exuberantă” în orele care au urmat după moartea Dianei.

Regele Charles a transmis un comunicat în care a susținut că „durerea provocată de pierderea unui frate (poate) să întunece judecata, să altereze percepţia şi să influenţeze amintirile”.

Prințul William avea 15 ani, iar Harry doar 12 ani când prințesa Diana și-a pierdut viața, în august 1997, în urma unui accident rutier la Paris. Pierderea mamei a rămas o experiență dureroasă pentru amândoi, iar cei doi au vorbit în repetate rânduri despre impactul pe care l-a avut asupra lor.

În documentarul din 2017, William mărturisea: „Nu trece o zi fără să mă gândesc la ea… Mama trăieşte alături de mine în fiecare zi”.

La rândul său, Harry vorbea deschis despre suferința pe care încă o resimțea, afirmând că „mai am încă multă durere de exteriorizat”.

Deși amândoi au continuat să evoce amintirea prințesei Diana, relația dintre frați rămâne marcată de conflictele din ultimii ani. Posibilul documentar pregătit de Harry ar putea readuce în atenția publicului povestea familiei regale și diferențele dintre cei doi fii ai Dianei.