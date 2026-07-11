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Simona Halep a apărut alături de Dorin Mateiu la Wimbledon. Cei doi au fost surprinși în Loja Regală

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Simona Halep a apărut alături de Dorin Mateiu la Wimbledon. Cei doi au fost surprinși în Loja RegalăSimona Halep. Sursă foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Simona Halep și Dorin Mateiu au fost surprinși sâmbătă la finala turneului de la Wimbledon, unde au urmărit meciul din Loja Regală. Apariția celor doi vine la aproximativ o lună după imaginile din vacanța petrecută în Mykonos și reprezintă prima lor prezență împreună la un eveniment de amploare.

Simona Halep și Dorin Mateiu, împreună la finala de la Wimbledon

Simona Halep a revenit la Wimbledon, turneul pe care l-a câștigat în 2019, însă de această dată din postura de spectator. Fosta lideră mondială WTA a fost prezentă la finala competiției și a urmărit meciul din Loja Regală.

Alături de ea s-a aflat Dorin Mateiu, omul de afaceri despre care în ultima perioadă au apărut informații privind relația cu fosta jucătoare de tenis. Potrivit ProSport, cei doi au asistat împreună la finala turneului, aceasta fiind prima lor apariție publică la un eveniment oficial.

Prezența lor vine la aproximativ o lună după ce au fost surprinși în vacanță, în Mykonos. La acel moment, imaginile au circulat în spațiul public, însă nici Simona Halep și nici Dorin Mateiu nu au făcut declarații despre relația lor.

Simona Halep

Simona Halep. Sursă foto: captură video

Ținute elegante în Loja Regală

Pentru finala de la Wimbledon, Simona Halep a ales o ținută vaporoasă, în nuanțe deschise, completată de o pereche de ochelari de soare supradimensionați.

Dorin Mateiu a purtat un costum bleumarin, cămașă albă și o cravată în culori contrastante, accesorizând ținuta cu o pereche de ochelari de soare.

În imaginile surprinse la eveniment, Simona Halep s-a aflat în dreapta partenerului său, cei doi urmărind împreună desfășurarea finalei.

Au urmărit meciul din apropierea Prințesei de Wales

Potrivit sursei citate, Simona Halep și Dorin Mateiu au ocupat locuri pe rândul al doilea al Lojei Regale.

În apropierea lor s-a aflat și Catherine, Prințesa de Wales, prezentă la finala turneului de la Wimbledon.

Apariția celor doi în tribune este prima confirmare publică a faptului că participă împreună la un eveniment oficial, după escapada din Mykonos care a atras atenția în urmă cu aproximativ o lună. De această dată, cei doi au fost văzuți împreună într-unul dintre cele mai importante momente ale sezonului de tenis, asistând la finala competiției din postura de invitați în Loja Regală.

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