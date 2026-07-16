Iubirea schimbă totul pentru trei zodii. Urmează săptămâni decisive

Taurii, Fecioarele și Capricornii se află printre zodiile favorizate în plan sentimental până la sfârșitul lunii iulie 2026, potrivit mai multor interpretări astrologice publicate în această perioadă. Intrarea lui Venus în Fecioară, Luna Nouă din Rac și schimbările astrale din ultima parte a lunii sunt asociate cu noi începuturi, clarificări și decizii importante în relații, potrivit publicației People.

Perioada devine cu atât mai interesantă după 23 iulie, când Mercur își reia mersul direct, iar comunicarea ar putea deveni mai clară. Pentru cele trei semne de pământ, finalul lunii este descris ca o etapă în care gesturile concrete, stabilitatea și sinceritatea cântăresc mai mult decât promisiunile spectaculoase.

Pentru Tauri, iulie aduce o reevaluare a priorităților. Horoscopul lunar publicat de People arată că nativii acestei zodii își pot schimba standardele și modul în care privesc stabilitatea, casa și plăcerile personale.

Viața sentimentală intră, la rândul ei, într-o perioadă în care discernământul devine esențial. Nu este exclus ca Taurii să înțeleagă mai clar ce își doresc de la un partener și, mai ales, ce nu mai sunt dispuși să accepte.

Intrarea lui Venus în Fecioară, pe 9 iulie, este considerată favorabilă pentru Taur, Fecioară și Capricorn. În interpretarea publicată de The Economic Times, acest tranzit pune accent pe consecvență, loialitate și sprijin practic în relații.

Pentru Taurii singuri, această perioadă poate favoriza o apropiere care evoluează firesc, fără gesturi teatrale. Cei aflați deja într-o relație pot ajunge la discuții importante despre casă, familie sau planurile pe termen lung.

Fecioarele sunt direct vizate de unul dintre cele mai importante tranzite astrologice ale lunii. Venus, planeta asociată în astrologie cu dragostea, atracția și valorile personale, a intrat în Fecioară pe 9 iulie.

Interpretările astrologice pentru iulie indică o schimbare de ritm în relații. Marile declarații trec în plan secund, iar atenția se mută spre gesturi mici, consecvență și disponibilitatea reală a partenerului.

Horoscopul de dragoste publicat de YourTango pentru iulie 2026 descrie prima parte a lunii ca fiind puternic influențată de apropierea dintre Venus și Jupiter, înainte ca Venus să intre în Fecioară și să aducă o abordare mai practică a iubirii.

Pentru Fecioarele singure, finalul lunii poate aduce o conexiune construită pe compatibilitate și încredere. În cuplurile deja formate, pot apărea discuții despre viitor și despre modul în care fiecare partener contribuie concret la relație.

Capricornii intră într-o perioadă în care angajamentele și limitele personale sunt analizate cu mai multă atenție. Saturn începe mișcarea retrogradă pe 26 iulie, un moment asociat în astrologie cu reevaluarea responsabilităților, a obiectivelor pe termen lung și a relațiilor.

The Economic Times include Capricornul printre semnele care pot beneficia de tranzitul lui Venus prin Fecioară, dar arată și că influența lui Saturn poate aduce o analiză serioasă a angajamentelor existente.

Pentru unii nativi, această combinație poate însemna o decizie clară privind viitorul unei relații. Pentru alții, o persoană nouă poate apărea într-un moment în care criteriile sentimentale sunt deja mult mai bine definite.

Nu este o perioadă asociată cu aventuri lipsite de direcție, ci mai degrabă cu relații în care stabilitatea și intențiile clare devin decisive.

Ultima parte a lunii concentrează mai multe momente considerate importante în astrologie. Mercur revine la mers direct pe 23 iulie, Saturn intră în retrogradare pe 26 iulie, iar pe 29 iulie au loc atât opoziții și aspecte tensionate în plan relațional, cât și Luna Plină în Vărsător.

Grazia USA notează, în analiza sa astrologică pentru iulie, că Venus este asociată în această perioadă cu oportunități romantice și întâlniri neașteptate, în timp ce schimbările din viața sentimentală se pot intersecta cu decizii legate de casă și viitor.

Pentru Tauri, Fecioare și Capricorni, interpretările astrologice indică astfel o perioadă favorabilă clarificărilor sentimentale. Până la sfârșitul lunii iulie 2026, o relație poate căpăta o direcție mai serioasă, iar pentru cei singuri poate apărea o oportunitate de apropiere bazată pe stabilitate și compatibilitate.