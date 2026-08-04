Institutul Regional de Oncologie Timișoara intră în faza de construcție, după semnarea contractului de finanțare. Noul spital, unul dintre cele mai mari proiecte medicale din România, va deservi întreaga regiune de vest și va include secții moderne de diagnostic, tratament și cercetare.

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a anunțat că a fost semnat contractul de finanțare pentru Institutul Regional de Oncologie Timișoara (IROT), ceea ce permite începerea lucrărilor de construcție.

„Asta înseamnă că, din acest moment, constructorul care a câștigat licitația poate începe construcția celui mai mare spital oncologic din vestul României. Timișoara devine astfel unul dintre cele mai importante centre de oncologie din România”, a transmis Alfred Simonis.

Acesta a mai spus că proiectul intră acum în etapa de execuție, după finalizarea documentației.

„Trecem acum din faza documentelor în cea a șantierului. Nu va fi deloc simplu. Vorbim despre un spital cu o suprafață desfășurată de aproape 65.000 de metri pătrați, proiectat după standardul nZEB, cu un consum de energie aproape egal cu zero. Cu alte cuvinte, un proiect de o complexitate tehnică uriașă, care va schimba infrastructura medicală a întregii regiuni”, a declarat Simonis.

Potrivit acestuia, Institutul Regional de Oncologie și Centrul pentru Mari Arși de la Spitalul Județean, aflat aproape de finalizare, reprezintă cele mai importante investiții în sănătate realizate în vestul României în ultimele trei decenii.

Noul institut va deservi întreaga regiune de vest a țării și va avea 250 de paturi, destinate spitalizării continue și de zi.

Proiectul include:

-ambulatoriu integrat; -laboratoare de analize medicale; -imagistică și explorări funcționale; -laborator de endoscopie; -bloc operator; -secție de terapie intensivă; -laborator de radioterapie; -laborator de medicină nucleară; -centru pentru transplant medular și afereză de celule stem.

Spitalul va avea și un centru pentru urgențe oncologice, precum și spații dedicate activităților de studiu și cercetare, inclusiv săli multifuncționale, săli de curs, spații pentru prezentări practice și birouri pentru activitatea științifică.

În martie 2026, Comisia Europeană a aprobat finanțarea pentru Institutul Regional de Oncologie Timișoara, în cadrul transferului fondurilor europene pentru nouă spitale din România, proiecte mutate din PNRR în Programul Sănătate 2021–2027.

Cu fonduri din PNRR au fost realizate primele etape ale investiției: demolarea construcției abandonate de pe Calea Torontalului, unde va fi ridicat noul spital, și proiectarea acestuia.

Execuția lucrărilor va fi finanțată prin Programul Sănătate 2021–2027, iar termenul estimat pentru finalizarea Institutului Regional de Oncologie este sfârșitul anului 2030.