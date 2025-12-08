Finanțarea pentru Institutul de Oncologie Timișoara, garantată până în 2030. Anunțul făcut de Alexandru Rogobete

Un nou pas decisiv a fost făcut în direcția construirii Institutului Regional de Oncologie din Timișoara, după ce Ministerul Sănătății a confirmat că investiția beneficiază de fonduri europene asigurate până la finalul anului 2030. Anunțul a fost făcut la Timișoara de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

„𝐍𝐨𝐮𝐥 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭 𝐑𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐎𝐧𝐜𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐞 𝐝𝐢𝐧 𝐓𝐢𝐦𝐢ș𝐨𝐚𝐫𝐚 are finanțarea asigurată până în 2030 Săptămâna aceasta am fost coinițiator, împreună cu colegul meu, ministrul Fondurilor Europene, domnul Pâslaru, al unei ordonanțe de urgență aprobate de Guvernul României, prin care transferăm cele 9 proiecte din PNRR în Programul Operațional Sănătate — tot fonduri europene nerambursabile”, a anunțat Alexandru Rogobete într-un mesaj pe Facebook.

Finanțarea a fost mutată oficial din PNRR în noul program, după adoptarea unei ordonanțe de urgență care permite continuarea proiectelor medicale care nu mai puteau fi susținute financiar prin vechiul mecanism. Măsura vizează nouă unități sanitare la nivel național.

„Odată cu această ordonanță, Institutul Regional de Oncologie din Timișoara are asigurată finanțarea până la finalul anului 2030. S-a prelungit nu doar timpul de implementare, ci și modul de finanțare și mecanismul de implementare”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, la Timișoara.

Până la sfârșitul anului, autoritățile vor semna un act adițional de finanțare, document care va permite achitarea lucrărilor deja efectuate și continuarea investiției fără întârzieri. Ministerul Sănătății va coordona proiectul, alături de CJ Timiș și CNI.

„Acesta nu este doar un proiect pentru Timișoara sau pentru regiunea de vest. Este o investiție pentru România. O investiție în diagnostic rapid, tratament modern, șanse reale pentru pacienții oncologici. Ministerul Sănătății va fi lider de proiect, în parteneriat cu CJ Timiș, DSP Timiș și CNI SA, care va implementa efectiv lucrările. Acest proiect închide un cerc început în 2014, susținut de profesorul Dorel Sǎndesc. M-am implicat în acest proiect ca secretar de stat, îl continui acum ca ministru, și mă bucur că, după 10 ani, îl ducem în punctul în care Timișoara și întreaga regiune primesc ce merită: un institut modern, european, de oncologie”, a mai transmis ministrul în mediul online.

Noul institut va fi ridicat pe amplasamentul unde, în anii ’90, se demarase construcția unui spital municipal, structură care nu mai corespundea standardelor actuale și care a fost demolată recent.

Proiectul prevede un spital cu 250 de paturi, șase săli de operație, secție de radioterapie, laborator de medicină nucleară, centru de transplant medular, ambulatoriu cu 26 de cabinete, precum și spații dedicate cercetării, formării profesionale și aparținătorilor. Lucrările vor fi realizate de asocierea Construcții Erbașu, Terra Gaz Construct, Concelex, Hellimed și Concelex Engineering.