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Epidemia de Ebola se extinde în Congo. Numărul cazurilor confirmate a depășit 700

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Epidemia de Ebola se extinde în Congo. Numărul cazurilor confirmate a depășit 700Ebola. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Autoritățile din Republica Democratică Congo au raportat 710 cazuri confirmate de Ebola, după înregistrarea a 21 de noi îmbolnăviri în ultimele 24 de ore, relatează Reuters. Epidemia, declarată oficial în luna mai în nord-estul țării, continuă să se extindă, în timp ce organizațiile internaționale încearcă să limiteze răspândirea virusului.

Epidemia de Ebola se extinde în Congo. Numărul cazurilor confirmate a depășit 700

Datele publicate de guvernul congolez arată că epidemia a provocat până în prezent moartea a 149 de persoane. Virusul Ebola se transmite prin contact direct și prin fluide corporale. În ultimele cinci decenii, boala a provocat peste 15.000 de decese pe continentul african.

Actualul focar epidemic a fost declarat oficial pe 15 mai în nord-estul Republicii Democrate Congo, însă autoritățile estimează că virusul circula deja de mai mult timp înainte de confirmarea cazurilor.

Epidemia actuală este provocată de forma rară a virusului Ebola din specia Bundibugyo. În prezent, nu există niciun vaccin și niciun tratament aprobat pentru această variantă a virusului, ceea ce complică eforturile de limitare a răspândirii bolii. Pentru a sprijini răspunsul la epidemie, Organizația Mondială a Sănătății și Centrul African pentru Controlul și Prevenirea Bolilor au lansat un plan în valoare de 518 milioane de dolari, echivalentul a aproximativ 446 milioane de euro.

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Programul vizează combaterea epidemiei în următoarele șase luni și pune accent pe consolidarea sistemelor de supraveghere, extinderea testelor de laborator și întărirea măsurilor de prevenire a infecțiilor.

Ebola

Ebola. Sursa foto: arhivă EVZ

Atacuri asupra echipelor care intervin în zonele afectate

Gestionarea epidemiei este îngreunată și de reticența unei părți a populației față de măsurile adoptate de autorități și de personalul medical. Potrivit informațiilor prezentate de Organizația Mondială a Sănătății, au fost raportate mai multe incidente care au vizat echipele implicate în combaterea epidemiei, inclusiv lucrătorii care participă la înmormântări și personalul din centrele de tratament.

Cel mai recent incident a avut loc duminică în cimitirul Nyamurongo din orașul Bunia.

Conform unei surse familiarizate cu reacția autorităților congoleze, două persoane au fost grav rănite, iar două vehicule au fost avariate după un atac asupra unei echipe funerare care își desfășura activitatea în zonă.

Probleme în monitorizarea contactelor persoanelor infectate cu Ebola

Într-un comunicat publicat pe 9 iunie, Centrul African pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor a transmis că activitatea de identificare și monitorizare a persoanelor care au intrat în contact cu bolnavii diferă considerabil de la o regiune la alta.

Instituția a arătat că rata de monitorizare a contactelor ajunge la 78% în Bunia, una dintre zonele cele mai afectate de epidemie.

În schimb, în anumite zone sanitare, nivelul de monitorizare este de 0%, situație care ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea autorităților de a urmări lanțurile de transmitere și de a controla extinderea focarului de Ebola.

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