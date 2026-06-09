Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că activitățile de identificare și monitorizare a persoanelor care au intrat în contact cu pacienți infectați cu Ebola s-au îmbunătățit în Republica Democratică Congo. Cu toate acestea, nivelul urmăririi contactelor rămâne sub obiectivele stabilite pentru controlul focarului izbucnit în luna mai.

Potrivit celor mai recente date prezentate de Organizația Mondială a Sănătății, în Republica Democratică Congo au fost confirmate 550 de cazuri de Ebola, dintre care 101 s-au soldat cu decese. În plus, autoritățile monitorizează alte 94 de cazuri suspecte.

Focarul provocat de varianta Bundibugyo a virusului Ebola a fost anunțat pe 15 mai. Ulterior, autoritățile au arătat că transmiterea bolii a rămas nedetectată timp de mai multe săptămâni, situație care a îngreunat intervenția pentru limitarea răspândirii virusului.

Reprezentanții OMS au prezentat marți o actualizare privind evoluția activităților de monitorizare a persoanelor expuse virusului.

„Am ajuns la 62% dintre persoanele de contact, dar obiectivul nostru este de 90-95%”, a declarat doctor Abdi Mahamud din cadrul OMS reporterilor prezenţi la Geneva, printr-o legătură video din Bunia, în RDC.

Acesta a arătat că rezultatele sunt în creștere, însă încă insuficiente pentru atingerea țintelor stabilite de organizație.

„Este un progres lent, dar constant, însă nu am ajuns încă acolo unde ne dorim", a spus el, subliniind importanţa demersurilor din partea personalului sanitar de a creşte încrederea la faţa locului pentru a identifica şi a raporta cazurile, precum şi pentru a ajuta la urmărirea contactelor. „Odată cu intensificarea urmăririi contactelor şi a activităţii lucrătorilor comunitari, sperăm să atingem acest obiectiv în următoarele săptămâni", a adăugat el.

Eforturile autorităților și ale personalului medical sunt afectate și de reticența unei părți a populației. Potrivit informațiilor prezentate de OMS, au fost raportate incidente îndreptate împotriva echipelor implicate în gestionarea epidemiei, inclusiv asupra lucrătorilor care participă la înmormântări și asupra centrelor de tratament.

Cel mai recent astfel de incident a avut loc duminică la cimitirul Nyamurongo din Bunia. Două persoane au fost grav rănite, iar două vehicule au fost avariate după un atac asupra unei echipe funerare, potrivit unei surse familiarizate cu reacția autorităților congoleze.

Într-un comunicat transmis marți, Centrul African pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor a anunțat că activitatea de urmărire a contactelor diferă semnificativ de la o regiune la alta. Instituția a arătat că rata de monitorizare ajunge la 78% în Bunia, în timp ce în unele zone sanitare aceasta este de 0%.