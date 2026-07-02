Situația epidemiologică din Republica Democratică Congo devine din ce în ce mai îngrijorătoare. Bilanțul oficial indică faptul că febra hemoragică Ebola a provocat deja peste 400 de decese. Mai mult, autoritățile medicale au confirmat recent primul caz de infectare în Kisangani, o metropolă importantă din regiunea de nord-est a țării. Orașul se află la o distanță de aproximativ 600 de kilometri de focarul principal al acestei crize medicale, conform datelor transmise de AFP.

Conform informațiilor furnizate de Institutul Național de Sănătate Publică din această țară, numărul total al victimelor a ajuns la 438 de morți, dintr-un total de 1.406 cazuri înregistrate. Aceste cifre indică o rată a mortalității extrem de ridicată, situată la 31,2%. Această epidemie a fost declarată în mod oficial pe data de 15 mai.

Medicii subliniază că situația este cu atât mai gravă cu cât valul actual de îmbolnăviri este provocat de tulpina Bundibugyo. Pentru această variantă a virusului nu există în prezent vaccinuri aprobase și nici scheme de tratament omologate, deși primele teste clinice se află în faza de pregătire.

Evaluarea dimensiunii reale a acestei crize sanitare rămâne o provocare pentru specialiști. Epicentrul epidemiei este localizat în provincia Ituri, o regiune aflată la granița cu Uganda și Sudanul de Sud. Aici sunt concentrate 92,2% din totalul îmbolnăvirilor și 83,6% din numărul total de decese. Prezența virusului a fost detectată și în provinciile vecine Nord-Kivu și Sud-Kivu, deși în cea din urmă nu s-au mai raportat cazuri noi confirmate începând cu data de 26 mai.

Extinderea geografică a virusului a fost evidențiată prin descoperirea făcută în Kisangani, un centru urban masiv, cu 1,5 milioane de locuitori, care îndeplinește și funcția de capitală a provinciei Tshopo. Reprezentanții instituției de sănătate publică au anunțat că un test realizat pe corpul neînsuflețit al unei tinere de 24 de ani, care era însărcinată în șase luni, a ieșit pozitiv pentru Ebola.

Modul în care virusul a parcurs distanța până în această metropolă a fost explicat în detaliu de specialiști.

Trupul defunctei a fost transportat clandestin cu motocicleta spre Kisangani, din zona sanitară Nia Nia din provincia Ituri, limitrofă cu provincia Tshopo şi situată la circa 350 de kilometri

Medicii atrag atenția că trupul unei persoane care a decedat din cauza acestei maladii păstrează un nivel extrem de ridicat de contagiozitate. Din acest motiv, transmiterea virusului către comunitate are loc adesea în timpul ceremoniilor și ritualurilor funerare tradiționale.

Un alt deces, însoțit de un nou caz de transmitere pe cale virală, a fost raportat în ultimele zile în provincia Haut-Uele, vecină cu regiunea Ituri. Persoana depistată pozitiv a fost catalogată de responsabilii medicali drept o fugară din zona sanitară Nia Nia.

Chiar și în condițiile în care au apărut aceste trei cazuri noi în două regiuni diferite, poziția oficială a autorităților din Republica Democratică Congo rămâne neschimbată. Ele susțin în continuare că virusul afectează doar trei provincii. Argumentul oficial este că situațiile din Tshopo și Haut-Uele reprezintă cazuri importate din focarul principal aflat în Ituri. Totuși, după confirmarea acestor îmbolnăviri, echipele medicale au identificat mai multe persoane de contact, iar o parte dintre acestea au fost deja transferate în provincia Ituri pentru monitorizare.

Virusul Ebola reprezintă o amenințare istorică majoră pentru continentul african. Modul de transmitere se realizează prin contactul direct cu fluidele corporale ale pacienților infectați. În ultima jumătate de secol, această boală necruțătoare a provocat moartea a peste 15.000 de oameni în Africa. În ceea ce privește Republica Democratică Congo, cel mai devastator episod epidemic din istoria țării s-a înregistrat în perioada cuprinsă între anii 2018 și 2020, când virusul a ucis aproape 2.300 de persoane dintr-un total de 3.500 de pacienți diagnosticați.