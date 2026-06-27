Autoritățile din Venezuela au anunțat un nou bilanț al victimelor produse de cele două cutremure puternice care au lovit nordul țării miercuri seară. Potrivit oficialilor, numărul morților a ajuns la 920, aproape 3.000 de persoane au fost rănite, iar peste 50.000 sunt în continuare date dispărute. În timp ce echipe internaționale de salvare încep să ajungă în zonele afectate, locuitorii critică ritmul intervenției autorităților, relatează The Guardian.

Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodríguez, a afirmat că autoritățile vor continua operațiunile de căutare pentru salvarea unui număr cât mai mare de persoane surprinse sub dărâmături.

Între timp, fratele acesteia, Jorge Rodríguez, președintele Adunării Naționale, a anunțat vineri că bilanțul oficial al victimelor a ajuns la 920 de morți. Delcy Rodríguez declarase anterior că aproape 3.000 de persoane au fost rănite în urma celor două seisme.

În timpul unei vizite în statul La Guaira, regiunea care a suferit cele mai mari distrugeri, președinta interimară a anunțat că echipe internaționale de căutare și salvare au început să sosească în Venezuela pentru a participa la operațiuni.

„Ne exprimăm solidaritatea față de familiile victimelor”, a declarat Rodríguez joi seară, în fața ruinelor unui hotel cu opt etaje de pe malul mării, distrus complet de cele două cutremure cu magnitudinile de 7,2 și 7,5.

Șeful operațiunilor umanitare al Organizației Națiunilor Unite, Tom Fletcher, a declarat pentru AFP că peste 50.000 de persoane sunt date dispărute după cele două cutremure produse la un interval mai mic de un minut.

Seismele au provocat distrugeri în numeroase localități din nordul Venezuelei, unde sute de clădiri s-au prăbușit sau au fost grav avariate. În zonele afectate, voluntarii implicați în operațiunile de căutare și rudele persoanelor dispărute și-au exprimat nemulțumirea față de ceea ce consideră a fi o intervenție întârziată a autorităților, în timp ce așteptau sosirea echipelor guvernamentale.

Printre victimele confirmate se află și cetățeni străini. Potrivit informațiilor oficiale, și-au pierdut viața 15 persoane de naționalitate sau origine portugheză, șapte cetățeni chinezi, doi brazilieni, cinci spanioli și un italo-venezuelean.

Institutul Geologic al Statelor Unite a anunțat că primul cutremur a avut magnitudinea de 7,2 și s-a produs în apropierea orașului Morón, la aproximativ 170 de kilometri vest de Caracas, la o adâncime de 22 de kilometri. La numai un minut a urmat un al doilea seism, cu magnitudinea de 7,5, produs la o adâncime de doar 10 kilometri.

Specialiștii apreciază că succesiunea celor două mișcări tectonice și adâncimea redusă la care s-au produs au amplificat efectele asupra clădirilor și infrastructurii. Cutremurele au fost resimțite în mai multe state din regiune, iar în statul brazilian Amazonas au fost evacuate clădiri din motive de siguranță

În urma dezastrului, guvernul venezuelean a instituit stare de urgență la nivel național. Autoritățile au anunțat și înființarea unui fond de reconstrucție în valoare de 200 de milioane de dolari, bani care vor fi utilizați pentru refacerea locuințelor, spitalelor și altor obiective afectate de cutremure.

Mai multe state au transmis ajutoare umanitare către Venezuela. Printre acestea se numără Statele Unite, Canada, Brazilia, Mexic, Spania, Portugalia și Qatar. Sprijinul oferit include echipe de salvare, personal medical, câini specializați în căutare, drone, aeronave și echipamente necesare intervențiilor.

Persoanele rănite sunt tratate în unități medicale improvizate, după ce zeci de spitale și alte clădiri din nordul țării au fost avariate sau distruse, inclusiv în Caracas. Un oficial guvernamental de rang înalt a declarat că sute de salvatori internaționali au sosit deja în Venezuela, iar alte echipe sunt în drum spre zonele afectate.

Cele două cutremure produse miercuri la un interval de doar câteva secunde reprezintă unele dintre cele mai puternice mișcări tectonice înregistrate în Venezuela în ultimul secol. Regiunea La Guaira, situată la nord de Caracas, a fost cea mai afectată de seisme, potrivit autorităților. În această zonă se află unul dintre principalele porturi ale țării și Aeroportul Internațional Simón Bolívar din Maiquetía, principalul aeroport al Venezuelei.

Autoritățile avertizează că numeroase persoane sunt în continuare dispărute, iar numărul victimelor ar putea crește pe măsură ce operațiunile de căutare și salvare continuă.

În La Guaira, una dintre cele mai afectate regiuni, Natacha Diaz a declarat pentru BBC că cele două fiice ale sale, în vârstă de 22 și 23 de ani, au rămas prinse sub dărâmăturile unui centru comercial prăbușit, unde lucrau ca manicuriste. Înaintea declarațiilor femeii, reporterii BBC au relatat că numeroase familii continuă să aștepte vești despre rudele dispărute.

„Erau cu prietenii lor”, a spus ea. „Vreau doar să fie găsite. Am credință și speranță că sunt acolo.” „Vreau doar să se întoarcă la mine. Sunt tot ce am, vă rog.”

Șeful Adunării Naționale, Jorge Rodríguez, a declarat vineri, într-o emisiune difuzată de televiziunea de stat, că bilanțul oficial al victimelor a ajuns la 920 de persoane. Acesta a afirmat că există indicii potrivit cărora cel puțin 172 de oameni sunt încă prinși sub dărâmături. Potrivit oficialului, numai în statul La Guaira au fost salvate cel puțin 243 de persoane.

La rândul său, președinta interimară Delcy Rodríguez a declarat, în cadrul unei conferințe de presă televizate, că zeci de persoane au fost scoase în viață de sub ruine. „Ne aduce bucuria de a-i vedea îmbrățișându-și familiile și pe cei dragi”, a declarat președintele interimar Delcy Rodríguez.

Aceasta a adăugat că, după cele două seisme produse miercuri, au fost înregistrate 214 replici. Jorge Rodríguez a declarat că sute de clădiri au fost avariate sau distruse, inclusiv mai multe spitale și centre comerciale. În plus, cel puțin alte 1.000 de elemente de infrastructură au fost afectate.

Unitățile medicale rămase funcționale sunt supraaglomerate, iar medicii susțin că sistemul sanitar avea dificultăți majore și înaintea cutremurelor.

Medicul Pedro Javier Fernandez a declarat pentru BBC că lipsa medicamentelor și a echipamentelor medicale îngreunează acordarea îngrijirilor.

„Toate spitalele noastre duc lipsă de provizii, duc lipsă de medicamente, nu suntem capabili să oferim asistență medicală populației noastre nici într-o zi normală”, a declarat medicul Pedro Javier Fernandez.

„Acum, odată cu această tragedie, urgența este și mai mare și este mai greu de gestionat decât în alte țări”, a adăugat el.

În același timp, au apărut informații potrivit cărora mai mulți salvatori au fost nevoiți să scoată victime dintre dărâmături cu mâinile goale, în condițiile în care drumurile avariate, întreruperile comunicațiilor și lipsa resurselor au încetinit intervențiile de urgență.

Catastrofa s-a produs într-o perioadă de instabilitate politică în Venezuela. Cu mai puțin de șase luni în urmă, Nicolás Maduro, aflat la conducerea țării din 2013, a fost capturat de forțele americane la Caracas și transportat la New York, unde urmează să răspundă acuzațiilor de trafic de droguri.

După acest episod, Delcy Rodríguez, fost vicepreședinte și aliată a lui Maduro, a preluat conducerea țării ca președinte interimar.

Numirea sa a provocat nemulțumirea unei părți a opoziției, care spera că administrația Trump o va susține pentru această funcție pe lidera opoziției, María Corina Machado.