International

Venezuela are în continuare cele mai mari rezerve de petrol din lume. Cutremurele nu au afectat producția

Comentează știrea
Venezuela are în continuare cele mai mari rezerve de petrol din lume. Cutremurele nu au afectat producțiaSursa foto: Captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Producția de petrol din Venezuela nu a fost afectată de cele două cutremure care au lovit țara la sfârșitul lunii iunie și au provocat peste 4.500 de decese, potrivit președintelui interimar Delcy Rodriguez. În paralel, statul sud-american încearcă să gestioneze una dintre cele mai grave crize umanitare din ultimii ani.

Autoritățile spun că producția de petrol continuă fără întreruperi

Președintele interimar Delcy Rodríguez a declarat că activitatea din sectorul petrolier se desfășoară în condiții normale, în ciuda pagubelor provocate de seisme.

Potrivit acesteia, producția a ajuns la aproximativ 1.203.000 de barili pe zi, iar planurile de creștere pentru acest an rămân neschimbate.

Petrolul reprezintă principala sursă de venit a Venezuelei, iar cele mai importante exploatări sunt concentrate în zona lacului Maracaibo și în centura Orinoco. Regiunile afectate cel mai puternic de cutremure au fost însă statul La Guaira și capitala Caracas, situate în nordul țării.

Delcy Rodriguez

Delcy Rodriguez. Sursa foto: Facebook

Venezuela încearcă să-și relanseze industria petrolieră

Deși deține cele mai mari rezerve de petrol din lume, Venezuela produce în prezent mult mai puțin decât în urmă cu două decenii, când extracția depășea 3 milioane de barili pe zi.

Anii de criză economică, investițiile insuficiente și acuzațiile de corupție au dus industria la un minim istoric de aproximativ 350.000 de barili pe zi în 2020.

După preluarea conducerii interimare a țării, Delcy Rodríguez încearcă să atragă investitori străini și să relanseze sectorul energetic.

Petrol

Petrol. Sursă foto: Freepik

Noua lege a hidrocarburilor și apelul pentru ridicarea sancțiunilor

Printre măsurile adoptate de noua administrație se numără o lege care reduce implicarea statului în operațiunile petroliere și oferă mai multă flexibilitate investitorilor.

În același timp, autoritățile de la Caracas solicită Statelor Unite eliminarea sancțiunilor economice, argumentând că acestea îngreunează redresarea economiei și dezvoltarea industriei petroliere.

Peste 4.500 de morți în urma cutremurelor din Venezuela

Între timp, autoritățile au revizuit în creștere bilanțul victimelor provocate de cele două cutremure din 24 iunie, care a depășit 4.500 de morți.

Până în prezent nu a fost anunțat un număr oficial al persoanelor dispărute. Estimările făcute anterior de ONU indicau că numărul acestora ar putea varia de la aproximativ 10.000 până la 50.000.

Cele două seisme, cu magnitudini de 7,2 și 7,5, s-au produs la un interval de doar 39 de secunde și au afectat în special Caracas și statul vecin La Guaira. În zonele lovite de dezastru au fost amenajate tabere temporare pentru persoanele rămase fără locuințe, în stadioane, piețe publice și alte spații deschise.

Stiri calde

14:38 - Dan Dungaciu susține că Nicușor Dan se teme de alegerile anticipate. Explicația liderului AUR
14:33 - Colecția dedicată legendarelor mașini americane Camaro și Mustang a ajuns la numărul 14. De joi, la toate chioșcurile!
14:21 - Guvernul, obligat să comunice hotărârile privind ajutoarele militare pentru Ucraina. APADOR-CH a câștigat procesul în...
14:14 - Sistemele informatice de la Cadastru, indisponibile. Ce spune ANCPI
14:06 - CFR SA, investiție de peste 5 milioane de lei într-o platformă digitală pentru gestionarea proiectelor. Cum va funcționa
13:56 - SUA vor să lase regimul din Iran fără arme de atac asupra navelor
13:51 - Viorel Pașca, reacție la propunerea premierului Bolojan: Să fie aduși înapoi bolnavii și intră în legalitate
13:43 - Petrișor Peiu crede că alegerile anticipate reprezintă singura soluție pentru actualul blocaj politic

HAI România!

Dictatorul cu sprânceană

Dictatorul cu sprânceană

Revoluție în online: Marketing sau manipulare?

Revoluție în online: Marketing sau manipulare?

NIcu Paris. Hai LIVE cu Turcescu

NIcu Paris. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale