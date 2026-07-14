Producția de petrol din Venezuela nu a fost afectată de cele două cutremure care au lovit țara la sfârșitul lunii iunie și au provocat peste 4.500 de decese, potrivit președintelui interimar Delcy Rodriguez. În paralel, statul sud-american încearcă să gestioneze una dintre cele mai grave crize umanitare din ultimii ani.

Președintele interimar Delcy Rodríguez a declarat că activitatea din sectorul petrolier se desfășoară în condiții normale, în ciuda pagubelor provocate de seisme.

Potrivit acesteia, producția a ajuns la aproximativ 1.203.000 de barili pe zi, iar planurile de creștere pentru acest an rămân neschimbate.

Petrolul reprezintă principala sursă de venit a Venezuelei, iar cele mai importante exploatări sunt concentrate în zona lacului Maracaibo și în centura Orinoco. Regiunile afectate cel mai puternic de cutremure au fost însă statul La Guaira și capitala Caracas, situate în nordul țării.

Deși deține cele mai mari rezerve de petrol din lume, Venezuela produce în prezent mult mai puțin decât în urmă cu două decenii, când extracția depășea 3 milioane de barili pe zi.

Anii de criză economică, investițiile insuficiente și acuzațiile de corupție au dus industria la un minim istoric de aproximativ 350.000 de barili pe zi în 2020.

După preluarea conducerii interimare a țării, Delcy Rodríguez încearcă să atragă investitori străini și să relanseze sectorul energetic.

Printre măsurile adoptate de noua administrație se numără o lege care reduce implicarea statului în operațiunile petroliere și oferă mai multă flexibilitate investitorilor.

În același timp, autoritățile de la Caracas solicită Statelor Unite eliminarea sancțiunilor economice, argumentând că acestea îngreunează redresarea economiei și dezvoltarea industriei petroliere.

Între timp, autoritățile au revizuit în creștere bilanțul victimelor provocate de cele două cutremure din 24 iunie, care a depășit 4.500 de morți.

Până în prezent nu a fost anunțat un număr oficial al persoanelor dispărute. Estimările făcute anterior de ONU indicau că numărul acestora ar putea varia de la aproximativ 10.000 până la 50.000.

Cele două seisme, cu magnitudini de 7,2 și 7,5, s-au produs la un interval de doar 39 de secunde și au afectat în special Caracas și statul vecin La Guaira. În zonele lovite de dezastru au fost amenajate tabere temporare pentru persoanele rămase fără locuințe, în stadioane, piețe publice și alte spații deschise.