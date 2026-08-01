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Seism puternic în regiunea Campi Flegrei. Pământul s-a zguduit din nou în apropiere de Napoli

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Seism puternic în regiunea Campi Flegrei. Pământul s-a zguduit din nou în apropiere de NapoliCutremur. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Un seism cu magnitudinea de 4,7 a provocat momente de teamă în sudul Italiei, vineri seară, în apropiere de orașul Napoli. Deși mișcarea telurică a fost resimțită puternic de populație, autoritățile italiene au transmis că nu au fost înregistrate victime și nici nu au existat solicitări pentru intervenții de urgență majore, potrivit informațiilor transmise de agenția AFP.

Seism puternic în regiunea Campi Flegrei. Pământul s-a zguduit din nou în apropiere de Napoli

Mișcarea seismică s-a înregistrat la ora locală 19:46 și a avut o adâncime de doar trei kilometri, factor care a accentuat senzația de zguduire la suprafață. Conform datelor furnizate de Institutul Național de Geofizică și Vulcanologie (INGV) din Italia, epicentrul a fost localizat în celebra regiune vulcanică Campi Flegrei.

Cutremur

Cutremur. Sursa foto: Arhiva EVZ

Probleme semnalate de pompieri după mișcarea telurică

Echipele de intervenție au fost solicitate în special pentru verificări de rutină și sprijin acordat cetățenilor speriați. Pompierii italieni au precizat că au primit numeroase apeluri telefonice din partea localnicilor. Printre incidentele raportate s-au numărat persoane blocate în ascensoare și mici prăbușiri de tencuială sau fragmente din fațadele unor clădiri. Cu toate acestea, oficialii au subliniat că nu a fost necesară nicio intervenție de salvare imediată.

Pericolul uriaș din regiunea Campi Flegrei

Zona Campi Flegrei, cunoscută și sub numele de Câmpiile Flegree, este o regiune cu o activitate vulcanică intensă situată în Campania, la aproximativ 20 de kilometri vest de vulcanul Vezuviu. Această zonă adăpostește cel mai mare crater vulcanic din Europa și este inclusă în lista celor 20 de supervulcani existenți pe Pământ.

Aproximativ două treimi din caldeira acestui supervulcan se află sub apă. Deși pământul se zguduie frecvent în această regiune din cauza activității seismice și vulcanice regulate, cea mai recentă erupție majoră din zona Campi Flegrei a avut loc în anul 1538. În ciuda perioadei lungi de acalmie eruptivă, vulcanul activ din adâncuri rămâne sub monitorizare permanentă din cauza riscului enorm pe care îl prezintă pentru întreaga Europă.

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