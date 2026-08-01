Deputatul PAS Ilie Ionaș deține proprietăți în Republica Moldova, Marea Britanie, România și Emiratele Arabe Unite, investiții și active financiare evaluate la sute de milioane de lei, potrivit declarației sale de avere pentru 2025. Parlamentarul a revenit în atenția publică după ce fratele său a fost sancționat de poliție în urma unui conflict produs în luna iulie, potrivit Omniapres.

Gheorghe Ionaș, fratele deputatului, a fost sancționat după un incident cu o femeie, produs la 12 iulie. Inspectoratul General al Poliției a anunțat că oamenii legii au intervenit în urma unui apel la Serviciul 112, iar bărbatul a fost sancționat pe 15 iulie, după documentarea cazului.

Poliția s-a autosesizat și în legătură cu informațiile apărute despre alte presupuse incidente, din 8 mai și 24 iulie. Cazul semnalat pentru 24 iulie nu a fost însă confirmat.

Sursa citată scrie că Ilie Ionaș este cel mai bogat deputat din Parlamentul Republicii Moldova. Declarația de avere depusă pentru anul 2025 indică un patrimoniu construit în principal prin investiții și activități desfășurate în Marea Britanie, cu o valoare totală de 257 de milioane de lei.

Averea declarată de parlamentar este de aproape șase ori mai mare decât bugetul anual al satului Costești, localitate pe care a administrat-o înainte de a intra în Parlament. Documentul include proprietăți în mai multe țări, participații în companii, investiții și legături cu firme care au încheiat contracte finanțate din bani publici în valoare de aproape 100 de milioane de lei.

Veniturile obținute din funcțiile publice reprezintă doar o parte redusă a sumelor declarate de familia deputatului.

Ilie Ionaș a încasat din activitatea de parlamentar un salariu de 27.811,54 lei, iar pentru funcția ocupată la Primăria Costești a declarat venituri anuale de 289.495 de lei. Familia a obținut și venituri salariale de 12.900 de lire sterline, echivalentul a 305.567,59 lei, din Regatul Unit.

Cea mai mare parte a veniturilor provine din dividende și din închirierea unor proprietăți. Deputatul a declarat dividende în valoare de 60.000 de lire sterline, respectiv 1.408.518 lei, primite de la MD Holding Limited. Alte 36.337,5 lire sterline, echivalentul a 853.033,71 lei, provin de la MD Shield Holdings Limited.

Soția parlamentarului a declarat aceleași venituri din dividende, obținute de la cele două companii.

La aceste sume se adaugă banii proveniți din chirii și contracte de locațiune. Ilie Ionaș a declarat 10.000 de lire sterline, echivalentul a 234.753 de lei, din închirierea unei case din Marea Britanie. Prin MD Developments (London) Limited – Sucursala Costești, deputatul a obținut alte 718.080 de lei din contracte de locațiune.

Soția sa a declarat aproape 698.250 de lei din locațiune, precum și 10.000 de lire sterline din închirierea unei locuințe. În declarație apar și indemnizațiile pentru copii acordate în Regatul Unit.

La capitolul bunuri imobile, Ilie Ionaș a declarat mai multe terenuri agricole primite prin donație în anul 2004, dar și un portofoliu important de locuințe. Parlamentarul deține o casă cumpărată în 2015 pentru 440.000 de lire sterline, echivalentul a 10.329.132 de lei.

O altă casă a fost achiziționată în anul 2020 pentru 1,85 milioane de lire sterline, aproximativ 43.429.305 lei. Valoarea actuală de piață a imobilului este estimată la 2,5 milioane de lire sterline, respectiv 58.688.250 de lei.

În declarația de avere apar și trei apartamente cumpărate în Emiratele Arabe Unite în 2022. Acestea au fost evaluate la 1,389 milioane AED, echivalentul a 6.672.478 de lei, 2,682 milioane AED, respectiv 13.061.340 de lei, și 1,179 milioane AED, adică 5.626.305 lei.

Deputatul deține și un apartament cumpărat în România în 1998 pentru 10.000 de lei românești. Valoarea sa actuală de piață este estimată la peste 611.000 de lei românești, echivalentul a 2.343.551 de lei. Documentul mai menționează o casă utilizată în baza unui contract de comodat.

Ilie Ionaș a declarat și folosirea unui autoturism Land Rover fabricat în 2022, evaluat la 2,12 milioane de lei. Vehiculul este deținut în baza unui alt drept de folosință, titularul fiind o persoană juridică.

Declarația de avere a deputatului din Republica Moldova cuprinde și investiții, fonduri de pensii și conturi bancare cu valori de sute de mii de lire sterline. Un fond Scottish Widows Workplace Pension are un sold de 252.704 lire sterline, echivalentul a 5.932.316 lei.

Parlamentarul mai declară un fond St James Place Pension în valoare de 176.257 de lire sterline, respectiv 4.137.685 de lei, și un fond Octopus Apollo Venture Capital Trust de 69.195 de lire sterline, echivalentul a 1.624.385 de lei.

Un alt fond, Scottish Widows ISA, are o valoare de 52.533 de lire sterline, aproximativ 1.233.228 de lei. În document mai apar și alte investiții și disponibilități bancare.

În Republica Moldova, deputatul deține într-un cont curent deschis la OTP Bank peste 542.917 lei, alături de alte sume păstrate în bănci.

Familia Ionaș are 47 de contracte încheiate cu diferite autorități publice locale din Republica Moldova. Valoarea totală a acestora este de 87,2 milioane de lei, potrivit declarației de presă a deputatului.

În anul 2024, portalul Moldova Curată relata că firma administrată de mama lui Ilie Ionaș câștigase, începând din 2021, mai multe proceduri de achiziție publică organizate de Primăria Costești. Valoarea totală a contractelor atribuite companiei se ridica la 19 milioane de lei.

Firma „Service Tulis” activează în domeniul construcțiilor și câștigase licitații organizate de primărie și înainte ca Ilie Ionaș să ajungă primarul localității. De fiecare dată când societatea participa la procedurile de achiziție desfășurate de Primăria Costești, Ilie Ionaș depunea la Autoritatea Națională de Integritate declarațiile privind conflictele de interese, conform prevederilor legale.

Deputatul a declarat că nu a fost implicat în alegerea câștigătorului și că nu a făcut parte din Comisia de evaluare a ofertelor. „Eu mă uit din alt punct de vedere. Din posibilitatea legală de a participa la licitație și la posibilitatea de a o câștiga. Nu văd o problemă morală”, a comentat Ilie Ionaș.