Procedura de înregistrare a construcțiilor fără autorizații va continua încă doi ani

Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Termenul pentru înregistrarea construcțiilor cu până la două etaje, ridicate în intravilan sau în întovărășiri pomicole fără autorizații sau cu încălcarea acestora, va fi extins până pe 30 ianuarie 2028. Propunerea legislativă a fost înaintată de un grup de deputați ai fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și vizează facilitarea procesului de legalizare a imobilelor și eliminarea barierelor birocratice din domeniul urbanismului.

Deputatul PAS Vasile Grădinaru a explicat într-o conferință de presă susținută la Parlament că regulile actuale, introduse în Codul Urbanismului în vigoare din 30 ianuarie 2024, au permis deja legalizarea a peste 11.700 de construcții, însă în anumite localități procesul este blocat artificial.

„Aceste prevederi au avut un impact pozitiv pentru cetățeni și pentru bugetele locale, dar în orașe precum Chișinău sau în localități precum Ocnița și Vulcănești, numărul construcțiilor înregistrate rămâne foarte scăzut. Din acest motiv, prelungirea termenului este necesară”, a declarat Grădinaru.

Sursa foto: Parlamentul Republicii Moldova

Certificat de edificare gratuit în lipsa taxei locale

S-a pus cruce exploatărilor de cărbune din Gorj. Ministrul Bogdan Ivan nu a salvat Complexul Oltenia
S-a pus cruce exploatărilor de cărbune din Gorj. Ministrul Bogdan Ivan nu a salvat Complexul Oltenia
O elevă din Sibiu merge la școală doar cu aprobarea judecătorilor
O elevă din Sibiu merge la școală doar cu aprobarea judecătorilor

Pentru a preveni blocajele administrative, proiectul de lege prevede că în absența unei taxe aprobate de autoritățile locale, certificatul de edificare va fi eliberat gratuit.

„Lipsa taxei nu trebuie să împiedice cetățenii să își legalizeze proprietățile. Această prevedere va asigura continuitatea procesului de înregistrare”, a subliniat deputatul PAS.

Beneficii pentru investitori și diaspora

Deputatul PAS Alic Baraboi a menționat că măsura este deosebit de importantă pentru cetățenii care locuiesc temporar în străinătate și nu pot veni frecvent acasă pentru a finaliza formalitățile. De asemenea, noile reguli vor facilita investițiile în centrale fotovoltaice, pensiuni turistice sau alte proiecte agricole, reducând birocrația legată de alipirea loturilor cadastrale.

„Investitorii vor economisi timp și resurse, iar dezvoltarea proiectelor va fi mult mai rapidă”, a afirmat Baraboi.

Case

Case. Sursa foto: google street

Exemple pozitive din practică

Deputatul PAS Ilie Ionaș, fost primar al satului Costești, a evidențiat impactul pozitiv al legalizării construcțiilor în localitățile unde prevederile au fost aplicate corect. Taxele locale acceptabile au permis cetățenilor să își înregistreze proprietățile și să contribuie la proiecte comunitare, precum reparația fațadelor și acoperișurilor grădinițelor. Ionaș a subliniat că simplificarea procedurilor urbanistice și eliminarea avizării pentru reparații curente la drumuri și trotuare au redus semnificativ birocrația.

Proiectul mai prevede măsuri pentru facilitarea reparațiilor de drumuri și trotuare și pentru aprobarea mai rapidă a planurilor urbanistice în extravilan, contribuind astfel la o administrație locală mai eficientă și la un proces de urbanism mai transparent și accesibil pentru cetățeni.

