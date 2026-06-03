HAI România!

Emilio Butragueño (Real Madrid), reverență în fața Nadiei

„Să fii mândră, ești un exemplu pentru noi!” 👑⚽ Măreția clubului Real Madrid se înclină în fața „Zeiței de la Montreal”! Urmărește mesajul cald și plin de curtoazie spaniolă transmis de Emilio „El Buitre” Butragueño pentru Nadia Comăneci, la aniversarea a 50 de ani de la primul 10 perfect din istorie.

O dovadă clară că performanța Nadiei din 1976 rămâne un punct de referință universal, respectat la cel mai înalt nivel în elita sportului. Nu uita să te ABONEZI la canal pentru mai multe momente și mesaje unice de la marile personalități ale lumii! #NadiaComaneci #Butragueno #RealMadridCF #LaMultiAni #Nota10 #LegendeleSportului

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HAI România!

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