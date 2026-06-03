Blocajul politic privind desemnarea unui nou premier nu poate continua, deoarece perioada de interimat are o limită constituțională, susține primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu. Social-democrata a afirmat că președintele Nicușor Dan trebuie să facă o nominalizare pentru funcția de prim-ministru și a avertizat că respingerea a două propuneri succesive poate conduce la organizarea de alegeri anticipate.

Lia Olguța Vasilescu a comentat miercuri negocierile privind formarea viitorului Executiv și poziția PSD în discuțiile referitoare la desemnarea unui nou premier.

Primarul Craiovei a afirmat că social-democrații nu contestă o anumită persoană pentru funcția de prim-ministru, ci modul în care vor fi respectate condițiile și înțelegerile politice.

Întrebată dacă PSD îl va propune pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, aceasta a arătat că decizia privind desemnarea aparține șefului statului.

”Din păcate, noi nu am dat şi funcţia de preşedinte al României ca să poată să facă această nominalizare, motiv pentru care aşteptăm să vedem ce decide Nicuşor Dan”.

Lia Olguța Vasilescu a afirmat că partidul va lua o decizie privind susținerea viitorului Executiv după ce va exista o nominalizare oficială pentru funcția de premier.

”Nu am cum să privesc această ezitare a preşedintelui, aşteptăm şi noi ca toată lumea să ia o decizie. (..) Noi ne-am prezentat la nişte consultări în care ne-am spus punctul de vedere. Mai departe, va ţine cont sau nu va ţine cont domnul preşedinte de propunerile pe care le-am făcut noi”.

Referitor la durata interimatului actualului Guvern, edilul Craiovei a afirmat că situația ar trebui clarificată într-un termen scurt.

Primarul Craiovei a respins ideea că președintele ar putea evita desemnarea unui candidat pentru funcția de prim-ministru.

”Nu se poate să nu facă o desemnare, pentru că se termină interimatul de 45 de zile şi trebuie făcută o desemnare, care va putea să treacă prin Parlamentul României sau nu. Şi să urmeze o a doua desemnare. Dacă nici a doua desemnare nu trece, atunci vom ajunge la alegeri anticipate. Este foarte simplu”, a declarat Lia Olguţa Vasilescu.

Întrebată despre posibilitatea ca Eugen Tomac să fie desemnat pentru funcția de premier, Lia Olguța Vasilescu a afirmat că așteaptă să vadă programul pe care acesta l-ar propune.

”Nu ştiu cu ce program va veni Eugen Tomac. În principiu, Eugen Tomac este o persoană cu bun simţ. Va trebui să vedem şi ce îşi propune Eugen Tomac să facă”.

Lia Olguța Vasilescu a respins și acuzațiile privind lipsa de asumare a PSD în actualul context politic, susținând că schimbarea Guvernului a fost justificată de evoluțiile economice din ultimul an.