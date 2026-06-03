Președintele României, Nicușor Dan, a avut în ultimele zile consultări separate cu liderii PNL și USR, în încercarea de a identifica o formulă guvernamentală capabilă să obțină sprijin parlamentar și să pună capăt blocajului politic instalat după căderea Guvernului Bolojan.

Potrivit informațiilor confirmate din mai multe surse politice, Ilie Bolojan s-a aflat marți la Palatul Cotroceni, iar liderul USR, Dominic Fritz, a fost convocat miercuri.

Discuțiile au loc într-un moment decisiv pentru scena politică românească. Președintele caută o majoritate parlamentară care să permită desemnarea unui nou premier, iar una dintre variantele analizate este formarea unui guvern tehnocrat condus de europarlamentarul Eugen Tomac, actual consilier onorific al șefului statului.

Surse politice susțin că Nicușor Dan încearcă să construiască o majoritate parlamentară suficient de largă pentru a susține un executiv format în principal din tehnocrați. Scopul este evitarea unui nou blocaj instituțional și instalarea rapidă a unui guvern cu puteri depline.

Potrivit informațiilor apărute în presa centrală, Eugen Tomac rămâne numele cel mai des vehiculat pentru funcția de prim-ministru desemnat. Varianta este analizată de mai multe zile la nivelul Administrației Prezidențiale, însă negocierile privind susținerea parlamentară sunt încă în desfășurare.

Deși consultările continuă, obținerea unei majorități nu este simplă. Mai multe surse politice indică faptul că atât în PNL, cât și în USR există rezerve privind susținerea unui executiv tehnocrat, mai ales dacă acesta ar depinde de voturile PSD sau de formule politice considerate instabile.

În paralel, liderii formațiunilor parlamentare încearcă să își definească pozițiile înaintea unei eventuale desemnări oficiale a premierului. Divergențele dintre partide privind componența viitorului executiv și distribuția influenței politice au întârziat până acum anunțul președintelui.

Mai multe publicații au relatat în ultimele 48 de ore că Nicușor Dan ar fi fost pregătit să anunțe nominalizarea noului premier, însă decizia a fost amânată din cauza negocierilor aflate încă în desfășurare.

Sursele consultate indică faptul că problema principală nu este neapărat numele candidatului, ci capacitatea acestuia de a construi o majoritate funcțională în Parlament.

Constituția prevede că președintele desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru, iar guvernul propus trebuie ulterior să primească votul de încredere al Parlamentului. În lipsa unei majorități clare, procesul riscă să se prelungească.

Actuala criză politică a început după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură adoptată de Parlament la începutul lunii mai. De atunci, România este condusă de un executiv interimar, iar partidele nu au reușit să ajungă la un acord privind formarea unei noi majorități.

În ultimele săptămâni, Nicușor Dan a organizat mai multe runde de consultări cu formațiunile parlamentare, însă negocierile nu au produs până acum o soluție acceptată de toate părțile implicate.

Potrivit celor mai recente informații apărute miercuri, consultările informale continuă la Palatul Cotroceni, iar președintele încearcă să obțină garanții politice înainte de anunțarea oficială a candidatului pentru funcția de premier.

Eugen Tomac rămâne una dintre principalele opțiuni aflate pe masa negocierilor, însă formula finală a viitorului guvern nu este încă stabilită.