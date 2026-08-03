Locuitorii din București și din județele Ilfov și Giurgiu trebuie să se pregătească pentru noi întreruperi programate ale alimentării cu energie electrică. Rețele Electrice Muntenia a anunțat că, în perioada 3–9 august 2026, vor avea loc lucrări de revizie, reparații și modernizare a rețelei, motiv pentru care alimentarea cu energie va fi întreruptă temporar în mai multe zone. Astfel, zeci de mii de locuințe rămân fără curent.

În Capitală, întreruperile sunt programate marți, 4 august, în Sectorul 1, pe strada Virgiliu și în perimetrul delimitat de străzile Știrbei Vodă, Virgiliu, Cotiturii, Lipova, Difuzorului, Dobrogei și Dimitrie Gusti, între orele 09:00 și 17:00.

Joi, 6 august, alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă în Sectorul 3, pe Drumul Gura Făgetului, strada Brățării, Drumul Gura Siriului și Drumul Gura Putnei.

În județul Ilfov, luni, 3 august, vor fi afectați consumatorii de pe strada Principală din Copăceni și de pe DJ401D din localitatea 1 Decembrie, în intervalul orar 09:00–17:00. Tot în aceeași zi, vor avea loc întreruperi pe Șoseaua București–Târgoviște nr. 4 și pe strada Răsăritului nr. 78 din Buftea.

Marți, 4 august, alimentarea cu energie electrică va fi oprită în Tunari, pe strada Câmpului nr. 39 și pe străzile Câmpului, Intrarea Câmpului, Nicolae Bălcescu, Aurel Vlaicu, Decebal și Nicolae Iorga. În Dragomirești-Vale sunt programate întreruperi pe strada Micșunelelor nr. 227 și pe străzile Ghioceilor, Albastrelelor, Petuniei, Zorelelor, Gladiolelor, Ficusului, Castanilor și Sânzienelor. În aceeași zi vor fi afectate și strada Viilor, împreună cu străzile adiacente din Pantelimon, strada Aluniș și zonele învecinate din Măgurele, precum și strada Odăi din Jilava. Toate întreruperile sunt programate între orele 09:00 și 17:00.

Miercuri, 5 august, curentul electric va fi întrerupt pe strada Mesteacănului din Otopeni, în același interval orar.

În județul Giurgiu, luni, 3 august, vor avea loc întreruperi pe străzile Plesului, Popeni și Câmpului din localitatea Cucuruzu, între orele 09:00 și 17:00.

Marți, 4 august, alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă pe strada Ciurari din aceeași localitate, în același interval orar.

Miercuri, 5 august, lucrările sunt programate în localitatea Palanca, pe strada Ion Ionescu Brăila, și în Stoenești, pe DC148, între orele 10:00 și 16:00.

Rețele Electrice Muntenia anunță că întreruperile programate sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor de modernizare, reparații și mentenanță la rețeaua electrică. Aceste intervenții au rolul de a crește siguranța în exploatare și de a asigura o alimentare cu energie electrică în condiții optime pentru consumatori.