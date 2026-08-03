AUR anunță că va susține Legea integrității doar dacă proiectul va include obligația ca declarațiile de avere și de interese ale persoanelor care ocupă funcții publice să cuprindă și bunurile sau interesele patrimoniale ale partenerilor de viață. Formațiunea condusă de George Simion susține că actualul mecanism nu oferă suficientă transparență și cere reguli identice pentru toți demnitarii.

AUR a mai tranmis că își menține poziția exprimată încă de la începutul dezbaterilor privind Legea integrității și că va vota proiectul doar dacă acesta întărește standardele de integritate.

Potrivit formațiunii, declarațiile de avere și de interese trebuie să includă și bunurile sau interesele patrimoniale ale partenerilor de viață, nu doar ale soților sau soțiilor.

„Considerăm că aceleași reguli trebuie să se aplice tuturor persoanelor care exercită funcții publice, fără diferențe și fără excepții”, se arată în comunicatul AUR.

Reprezentanții partidului susțin că orice hotărâre judecătorească definitivă privind o stare de incompatibilitate sau conflict de interese trebuie să producă efectele prevăzute de lege, indiferent de persoana vizată: „În lipsa includerii partenerilor de viață în declarațiile de avere și de interese, există riscul ca situația patrimonială relevantă pentru exercitarea funcțiilor publice să nu fie reflectată în totalitate”.

Declarația AUR vine după ce Senatul a respins, săptămâna trecută, proiectul de modificare a legislației privind integritatea publică. Inițiativa a obținut doar 55 de voturi favorabile, sub pragul de 67 necesar pentru adoptarea unei legi organice.

Parlamentarii PNL au refuzat să participe la vot, contestând un amendament introdus de PSD referitor la aplicarea sancțiunilor pentru persoanele aflate în incompatibilitate sau conflict de interese.

După respingerea proiectului, președintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat că a depus un nou proiect privind Legea integrității.

Acesta a cerut PSD și partenerilor să nu introducă amendamente care, în opinia sa, ar putea afecta îndeplinirea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Abrudean a avertizat că România riscă să piardă aproape 800 de milioane de euro dacă legea nu este adoptată într-o formă care respectă angajamentele asumate prin PNRR.

Printre cele mai disputate modificări s-a numărat amendamentul referitor la încetarea mandatului persoanelor pentru care există hotărâri definitive privind incompatibilitatea sau conflictul de interese.

Liderul USR și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a susținut că amendamentul este neconstituțional și îl vizează direct, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a menținut definitiv decizia Agenției Naționale de Integritate privind conflictul său de interese. Noul proiect de lege urmează să intre mai întâi în dezbaterea Camerei Deputaților, care este prima Cameră sesizată, iar decizia finală va aparține Senatului.