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Ministerul Sănătății a activat planul de măsuri pentru caniculă. Ce trebuie să facă spitalele și serviciile de urgență

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Ministerul Sănătății a activat planul de măsuri pentru caniculă. Ce trebuie să facă spitalele și serviciile de urgențăcanicula caldura vara / sursa foto: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Ministerul Sănătății a anunțat, luni, activarea planurilor de măsuri pentru perioadele cu temperaturi extreme și a solicitat direcțiilor de sănătate publică, serviciilor de ambulanță și unităților de primiri urgențe să pună în aplicare măsurile prevăzute pentru reducerea riscurilor asupra sănătății populației.

Decizia vine în contextul valului de caniculă care afectează mai multe regiuni ale țării.

Echipajele de ambulanță vor fi suplimentate unde este nevoie

Printre măsurile dispuse se numără suplimentarea echipajelor de ambulanță în zonele în care numărul solicitărilor este în creștere.

Totodată, autoritățile sanitare trebuie să verifice modul în care este asigurată asistența medicală în spitale și în celelalte unități sanitare, inclusiv existența stocurilor de medicamente de urgență necesare tratării afecțiunilor provocate sau agravate de temperaturile ridicate.

Ministerul solicită și evaluarea resurselor umane disponibile pentru gestionarea eventualelor creșteri ale numărului de pacienți.

Puncte de distribuire a apei și controale în unitățile alimentare

canicula

canicula/ sursa foto> dreamstime.com

Ministerul Sănătății cere direcțiilor de sănătate publică să colaboreze cu autoritățile locale pentru amenajarea punctelor de distribuire a apei potabile și pentru acordarea de asistență persoanelor aflate în spațiile publice.

De asemenea, vor fi intensificate controalele igienico-sanitare în unitățile cu profil alimentar și în taberele școlare.

Recomandările Ministerului Sănătății pentru populație

Autoritățile recomandă populației:

-să consume suficiente lichide pe parcursul zilei; -să evite expunerea prelungită la soare, în special în orele cu temperaturi maxime; -să limiteze activitățile fizice intense desfășurate în aer liber; -să acorde o atenție sporită copiilor, vârstnicilor și persoanelor care suferă de afecțiuni cronice.

„Un gest simplu, precum consumul regulat de apă și evitarea expunerii prelungite la căldură, poate preveni probleme grave de sănătate. Aveți grijă de voi și de cei din jur!”, a transmis Ministerul Sănătății.

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