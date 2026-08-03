Autoritățile au impus luni, între orele 12:00 și 20:00, restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din județele Arad, Bihor și Satu Mare, aflate sub cod roșu de caniculă.

Măsura a fost anunțată de Centrul INFOTRAFIC din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și este aplicată în contextul avertizării emise de Administrația Națională de Meteorologie privind temperaturi extreme, disconfort termic accentuat și nopți tropicale.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC, în intervalul 12:00-20:00 este interzisă circulația vehiculelor cu masa totală maximă autorizată de peste 7,5 tone pe sectoarele de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi din județele Arad, Bihor și Satu Mare.

Măsura are rolul de a proteja infrastructura rutieră în condiții de temperaturi foarte ridicate și de a reduce riscurile generate de caniculă asupra traficului.

Interdicția nu se aplică tuturor categoriilor de transport. Sunt exceptate, printre altele:

-transportul de persoane; -transportul de animale vii și produse perisabile; -transporturile poștale; -transporturile de carburanți; -transporturile de mărfuri cu temperatură controlată; -transporturile de apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare; -transporturile de produse provenite din exploatări agricole; -vehiculele de salubrizare; -tractările de vehicule avariate; -transporturile militare implicate în exerciții multinaționale; -transporturile din cadrul Sistemului Garanție-Returnare (SGR); -transporturile de produse alimentare, inclusiv produse de panificație, patiserie, zahăr, cafea, ceai, paste făinoase, sucuri și băuturi.

De asemenea, sunt exceptate vehiculele care participă la intervenții în caz de forță majoră, transporturile funerare, cele pentru distribuirea de apă și hrană în zone calamitate, precum și transporturile de echipamente de prim ajutor.

Polițiștii rutieri recomandă șoferilor să consulte prognoza meteo și eventualele restricții de trafic înainte de a pleca la drum, în special dacă au de parcurs distanțe lungi.

Totodată, conducătorii auto sunt sfătuiți să:

-verifice presiunea din anvelope, nivelul lichidului de răcire și funcționarea instalației de aer condiționat; -evite deplasările în intervalul cu temperaturile cele mai ridicate, alegând, dacă este posibil, orele dimineții sau ale serii; -facă opriri regulate pentru odihnă și hidratare în timpul călătoriilor lungi; -fie atenți la semnele de oboseală provocate de căldură, precum somnolența, amețeala, durerile de cap sau dificultățile de concentrare; -evite manevrele riscante și comportamentul agresiv în trafic, care pot crește riscul producerii accidentelor.

Autoritățile precizează că restricțiile sunt valabile pe durata codului roșu de caniculă și îi îndeamnă pe șoferi să respecte indicațiile polițiștilor și semnalizarea rutieră.