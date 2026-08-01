Un nou val de căldură extremă afectează continentul european, iar Italia se află în centrul acestei mase de aer fierbinte. Ministerul Sănătății din această țară a emis avertizări de cod roșu pentru aproape toate marile centre urbane, din nordul și până în sudul Peninsulei Italice. Măsurile drastice vin pe fondul unor prognoze meteo alarmante pentru începutul săptămânii, anunță AFP.

Conform celui mai recent buletin meteorologic publicat de autoritățile sanitare italiene, situația este critică în aproape toată țara. Dintr-un total de 27 de mari orașe monitorizate, doar două au rămas în afara zonei de cod roșu, respectiv nivelul 3 de alertă, cel mai ridicat. Este vorba despre Reggio Calabria, localizat în extremitatea sudică a Peninsulei, și Messina, oraș aflat vizavi, în insula Sicilia. Restul metropolelor se vor confrunta cu temperaturi deosebit de ridicate.

Disconfortul termic va atinge niveluri extrem de ridicate în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime percepute de corpul uman vor ajunge până la 39°C la Napoli, 38°C la Florența și Palermo, în timp ce la Roma se vor înregistra 37°C. Nici zona de nord a țării nu este ocolită de acest fenomen, valorile termice fiind estimate la 36°C în orașe precum Torino, Trieste și Veneția.

Această val de aer cald vine după ce Europa de Vest a fost deja grav afectată la începutul săptămânii trecute. Începând de vineri, masa de aer fierbinte s-a deplasat spre Europa Centrală, unde meteorologii avertizează că temperaturile ar putea urca până la pragul de 44°C în zilele următoare.

Măsurile de prevenție au fost activate treptat pe parcursul weekendului. Începând de sâmbătă, 19 mari orașe italiene au fost plasate sub alertă de nivelul 3: Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Florența, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Viterbo, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Napoli, Pescara, Veneția și Verona.

Lista a fost completată duminică cu încă patru orașe importante: Catania, Genova, Palermo și Trieste. Luni, valul de căldură va cuprinde complet harta alertelor maxime prin adăugarea orașelor Ancona și Bari.

Gravitatea situației este accentuată și de impactul pe care aceste temperaturi îl pot avea asupra populației generale, nu doar asupra persoanelor vulnerabile. Nivelul 3 de alertă corespunde „unei situații de urgență (val de căldură) susceptibile să genereze efecte nefaste asupra sănătății persoanelor sănătoase și active, nu doar asupra grupelor de risc precum persoanele vârstnice, copiii cu vârste fragede și persoanele cu boli cronice”, a detaliat Ministerul italian al Sănătății.

Autoritățile recomandă evitarea expunerii la soare în orele amiezii, hidratarea corespunzătoare și reducerea activităților fizice intense în aer liber pe toată durata menținerii avertizărilor.