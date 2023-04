Atac cu drone asupra peninsulei Crimeea. Lovitura a vizat portul militar din Sevastopol

Flota rusă din Marea Neagră a respins un atac cu drone, în această dimineață, luni, 24 aprilie, asupra portului Sevastopol din Crimeea. Anunțul a fost făcut de guvernatorul rus al oraşului, într-o postare pe rețelele de socializare, după cum relatează agenția de presă Reuters.

„Conform ultimelor informaţii: o dronă de suprafaţă a fost distrusă … a doua a explodat singură”, a scris guvernatorul Mihail Razvojaev într-o postare pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Guvernatorul rus a precizat că nu au fost înregistrate pagube materiale și nici victime omenești, în urma acestui atac

„Acum oraşul este liniştit”, a adăugat oficialul rus.

Deși armata ucraineană nu a revendicat aceste atacuri, cu drone, oficial, ele sunt atribuite de ruși forțelor Kievului. De altfel, oficialii ucraineni susțin, ori de câte ori au prilejul, că vor continua războiul împotriva Rusiei până la eliberarea peninsulei de la Marea Neagră anexată de Vladimir Putin. Crimeea se află sub ocupaţie rusă din februarie 2014 şi a fost anexată de Moscova în luna următoare, după un simulacru de referendum. Mișcarea a fost condamnată la nivel internaţional, fiind considerată o acaparare ilegală de teritoriu.

Obiectivul ucrainenilor este, potrivit preşedintelui Zelenski, recucerirea tuturor teritoriilor ocupate de ruşi, inclusiv a peninsulei Crimeea.

BREAKING: Ukrainian drone attack reported against Russia’s black sea fleet in Sevastopol. Governor says that the „fleet is now repelling the attack of surface drones. All services of the city are on alert” – TASS pic.twitter.com/T4hZl9ikPy

— Faytuks News Δ (@Faytuks) April 24, 2023