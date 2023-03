O nouă fază a războiului. Succesiune de atacuri cu drone împotriva instalațiilor de petrol și gaze din Rusia

Deși nu există dovezi concludente privind coordonarea acestor incidente, modelul dronelor militare care se prăbușesc în apropierea instalațiilor de petrol și gaze naturale ale Rusiei i-a determinat deja pe mulți să speculeze cu privire la implicarea Ucrainei. Cu toate acestea, nici Ministerul rus al Apărării și nici autoritățile ucrainene nu au făcut încă declarații cu privire la acest model extins de atacuri. Iată ce știm, deocamdată.

Luni seara târziu, trei drone de atac s-au prăbușit în Belgorod. Primarul Valentin Demidov a raportat că una dintre drone a trecut prin fereastra unui apartament. Potrivit postului de știri Mash, dronele au vizat o substație electrică. Guvernatorul Viaceslav Gladkov spune că nu au existat victime, deși au fost înregistrate pagube materiale.

Marți dimineața devreme, un incendiu a izbucnit la un terminal petrolier din orașul Tuapse din Krasnodar Krai, în Rusia. Presa locală a relatat că două drone au lovit terminalul. Locuitorii din vecinătate spun că au auzit două explozii înainte de a începe incendiul.

Un alt „obiect zburător neidentificat” a căzut în republica vecină Adygea. Potrivit guvernatorului local, Marat Kumpilov, prăbușirea s-a produs în Novy, un sat situat la 90 de kilometri de Krasnodar și la 160 de kilometri de Tuapse, dar nimeni nu a fost rănit.

Prezența unui obiect neidentificat

Ministerul rus al Apărării susține că dronele au fost lansate de armata ucraineană pentru a ataca ținte din Krasnodar Krai și Adygea, dar au fost dezactivate de sistemele de suprimare radioelectronică ale Rusiei.

O altă dronă a fost doborâtă în regiunea Briansk. Guvernatorul Alexander Bogomaz a recunoscut incidentul marți dimineață și a atribuit lansarea armatei ucrainene. Potrivit lui Bogomaz, nimeni nu a fost rănit și nu s-au produs pagube semnificative.

Spațiul aerian deasupra Sankt Petersburgului a fost închis marți, între orele 10:40 și 11:50, ora Moscovei, din cauza unui „obiect neidentificat” care ar fi fost observat în apropiere.

Postul de știri Baza relatează că protocolul de securitate „Cover” („Kover”) implementat în jurul aeroportului Pulkovo este, în mod normal, un răspuns la trecerile neașteptate de frontieră sau la intrarea unor obiecte neidentificate în spațiul aerian. Potrivit unor rapoarte media, au fost trimise avioane de luptă. Postul de știri local Fontanka sugerează că Ministerul Apărării a alertat Pulkovo cu privire la prezența unui obiect neidentificat pe o rază de 160-200 de kilometri de Sankt Petersburg. Un alt post de televiziune a relatat că obiectul semăna cu o dronă de atac de mari dimensiuni. Mai multe zboruri care plecaseră deja de la Moscova spre Sankt Petersburg au fost rechemate pe pistă.

Ministerul rus al Apărării susține însă că forțele de apărare aeriană ale Districtului Militar de Vest au lansat avioane de luptă în cadrul unui exercițiu de interceptare a unei ținte și de coordonare a traficului aerian cu aviația civilă.

O altă dronă s-a prăbușit în apropierea unei instalații Gazprom din afara Moscovei. Potrivit Mash, UAV-ul a naufragiat la aproximativ 100 de metri de o stație de comprimare a gazelor naturale din districtul Kolomensky, dar nu a urmat nicio explozie, după cum a confirmat personalul instalației.

Guvernatorul Moscovei, Andrey Vorobyov, a asigurat locuitorii din zonă că nu există nicio amenințare la adresa siguranței publice.

