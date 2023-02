Incendiu la un depozit petrolier din Rusia. O dronă suspectă a fost observată în zonă. În apropierea depozitului ar fi o cazarmă de soldați ruși

În noaptea de luni spre marți, un incendiu a izbucnit la un depozit petrolier din sudul Rusiei. Înainte de incident, o dronă suspectă a fost observată zburând pe deasupra depozitului. Flăcările s-au aprins în jurul orei locale 2.30 și s-a extins pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați.

Serviciile de urgență au intervenit în Tuapse, orașul unde se afla depozitul. Orașul de află pe coasta sudică a Rusiei, la aproximativ 240 km la sud-est de peninsula Crimeea.

„Rezervoarele de petrol nu au fost afectate. Nu a existat nicio scurgere de produse petroliere. Nu există răniți”, a declarat Serghei Boyko, care conduce administrația locală, informează agenţia de ştiri rusă RIA, preluată de Reuters.

De la începutul războiului din Ucraina, Moscova a raportat incidente sporadice la infrastructura de petrol și gaze din regiunile din apropierea statului invadat. Oficialii ruși au acuzat deseori Kievul că a trimis drone pe teritoriul rusesc, în ultimul an.

BREAKING ‼️ In Tuapse, the Rosneft oil depot was attacked last night. ..

Nearby there is a military base

The attack was carried out by unidentified flying objects#Ukraine #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/SE3ZawjlCW

— @PStyleOne1 (@PStyle0ne1) February 28, 2023