Prigojin se laudă: Wagner a capturat un sat. În paralel, Brigada 155 de tancuri a Rusiei a fost complet distrusă

Bakhmut, un oraș din estul regiunii Donețk, este scena unui război brutal de luni de zile. Soldații ucraineni au anunțat, tot duminică, dimineața, că rezistă la Bahmut, fără probleme de deosebite, în ciuda atacurilor ”în valuri”, lansate de mercenarii Wagner.

Comandantul militar suprem al Kievului, Valeriy Zaluzhnyi, a declarat sâmbătă că Ucraina continuă să dețină Bakhmut, încercând să ”stabilizeze” linia frontului din jurul acestuia.

Într-un mesaj audio publicat de serviciul său de presă pe aplicația de mesagerie Telegram, Prigozhin a spus că ”așezarea Krasna Hora a fost cucerită de trupele de asalt ale companiei militare private Wagner”, informează Reuters.

Prigozhin a publicat, de asemenea, o scurtă înregistrare video, care aparent arată luptători Wagner la semnul de intrare în Krasna Hora, care avea o populație de 600 de locuitori înainte de război.

În ciuda celor afirmate de liderul Wagner, canelele militare ucrainene nu au confirmat informația. Sunt postate doar mesaje ale soldaților ucraineni, din Bahmut, care susțin că luptă ca de obicei, și rezistă în fața atacurilor constante ale mercenarilor ruși.

În mesajul său audio, Prigozhin a mai spus că doar trupele Wagner luptă pe o ”rază de aproximativ cincizeci de kilometri” în jurul Bakhmut, iar dacă orașul va fi cucerit, va fi de către unități Wagner. El a adăugat că Wagner nu luptă în alte zone ale frontului mai la nord sau mai la sud.

În luptele de la sud de Bahmut, ucrainenii au reușit o victorie importantă. Brigada de tancuri 155 a Pacificului de Nord, din compunerea armatei ruse a fost complet distrusă.

#Ukraine: Russian troops filmed some of their own losses in the vicinity of Vuhledar, #Donetsk Oblast: a destroyed T-80BV with a KMT-6 mine plough and a damaged T-72B3. pic.twitter.com/y0bMWhM07o

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 11, 2023