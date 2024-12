Monden Câți bani cere Andra pentru un concert de 45 de minute. Tariful e uluitor







Andra Măruță câștigă bani din emisiunile în care apare, din piesele de pe Youtube și de la radio, dar și din concerte. În anul 2024, artista a susținut mai multe concerte plătite de primării, iar sumele obținute pentru fiecare spectacol se ridică la zeci de mii de euro.

Câți bani primește Andra pentru un concert

Pentru un concert de aproximativ 45 de minute, soția lui Cătălin Măruță a primit aproape 14.000 de euro (aprox. 70.000 de lei). Această sumă a fost achitată de Primăria Turda pentru un recital din 2024, dar și Primăria Sfântu Gheorghe (Covasna) a oferit un tarif similar, având în vedere condițiile financiare avantajoase ale agenției care o reprezintă pe Andra, Plan B Music SRL.

A fost plătită din banii publici

Cântăreața a încasat nu mai puțin de 12.000 de euro pentru un concert susținut în Brăila. Aceste sume sunt plătite din banii publici. Un alt exemplu recent de concert plătit din fonduri publice a avut loc la Măgurele, pe 22 decembrie 2024. Pentru un recital de o oră susținut de artistp, alături de alte două concerte de 45 de minute ale altor artiști (Andreea Bănică și Andrei Bănuță), Primăria Măgurele a plătit o sumă impresionantă de 48.000 de euro, echivalentul a 240.000 de lei, potrivit defapt.ro.

Câți bani câștigă soțul său, Cătălin Măruță

Soțul său, Cătălin Măruță, ar încasa lunar 12.000 de euro de la Pro TV. Veniturile sunt suplimentate de contractele de imagine pe care acesta le are. Partenerul de viață al Andrei este și prezentator în cadrul unor evenimente private, iar pentru acestea onorariul lui este de 2.000 de euro. Acesta are și un podcast pe Youtube, dar și foarte mulți urmăritori pe Tik Tok și Instagram. Și fiica Andrei și a lui Cătălin Măruță are un succes formidabil.

Eva deja a jucat în primul său lungmetraj, cântă cu mama sa în concerte și are foarte mulți fani pe rețelele de socializare.