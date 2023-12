Concerte în 2024. Ed Sheeran și Coldplay, printre cei mai așteptați artiști în România

Artişti consacraţi din toate genurile muzicale vor urca pe scenele bucureştene în 2024. Aceștia vor susține diferite concerte pentru iubitorii de muzică.

Concerte programate pentru anul 2024

Anul va începe cu spectacolul susținut pe 6 ianuarie de orchestra Lords of the Sound, la Sala Palatului, cu programul „Music of Hans Zimmer”.

Nikos Vertis va susţine două concerte la Bucureşti, pe 8 şi 9 februarie. Artistul îşi aşteaptă fanii cu o serie de surprize memorabile, special create pentru admiratorii săi din România.

Tot în februarie, trupa Alphaville le-a dat întâlnire fanilor, pe data de 11, pentru un concert cu hit-uri precum „Big in Japan”, „Forever Young”, „Dance With Me” sau „Sounds Like a Melody”.

Rockerii de la Cargo vor face show pe 4 martie, la Sala Palatului

Concerte 2024. Trupa va concerta alături de orchestra şi corul Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploieşti, sub bagheta dirijorului Marius Hristescu.

Lara Fabian, o voce emblematică, revine în România cu un spectacol grandios, pe 21 aprilie. Concertul, care va avea loc la Sala Palatului, va cuprinde atât piese noi, cât şi hit-uri îndrăgite ca „Je t’aime” şi „Je suis malade”.

O săptămână mai târziu, Andra va concerta în acelaşi loc. Artista va prezenta publicului o producţie bazată pe muzică tradiţională românească, cu susţinerea orchestrei Fraţilor Advahov.

Artiști veniți pentru prima oară la concerte în România

Concerte 2024. Finalul primăverii va aduce un show special al trupei Lord of the Dance. Spectacolul, care va avea loc pe 21 mai, se anunţă a fi o incursiune în fascinanta lume a costumelor sofisticate şi a unor coregrafii unicat, anunţă organizatorii.

Artistul italian Umberto Tozzi va concerta în premieră în România, pe 29 mai, la Sala Palatului. Evenimentul face parte din turneul „Gloria Forever Il Tour” şi este o reprogramare din 6 octombrie 2023.

Luna iunie 2024 va fi una rock. Va începe în forţă, pe 3 iunie, cu un concert Bruce Dickinson, vocalistul trupei Iron Maiden. Evenimentul va avea loc la Arenele Romane şi este parte a turneului „The Mandrake Project”, care marchează revenirea solo a lui Dickinson după aproape două decenii, cu un nou album.

Apoi, o săptămână mai târziu, Megadeth va concerta la Romexpo, în aer liber

Concerte 2024. Metalhead Meeting va avea loc între 17 şi 20 iulie, iar organizatorii promit 35 de trupe din care opt headlineri.

Unele dintre cele mai aşteptate evenimente ale anului 2024 sunt cele două concerte Coldplay care vor avea loc pe 12 şi 13 iunie, pe Arena Naţională. Trupa Coldplay va fi prezentă în premieră în România, spectacolele fiind parte a turneului „Music Of The Spheres World Tour”.

Un alt eveniment foarte aşteptat de fani, tot pe Arena Naţională, va fi susţinut de Ed Sheeran. Acesta va fi prezent, pe 24 august, pentru a doua oară în România, cu un concert care face parte din turneul „+ – = á x Tour”.