Sursă: Tinnakorn Jorruang | Dreamstime.com

Cel puțin 6.000 de copii ucraineni au fost transportați în taberele de reeducare politică și militară din Rusia

Cel puțin 6.000 de copii ucraineni au fost duși în tabere de reeducare din Rusia, după cum denunță raportul realizat de Yale School of Public Health, la un an de la începerea războiului. Structurile identificate sunt 43, dintre care șapte în Crimeea ocupată. "Mulți copii sunt aduși înapoi familiilor de origine, dar mulți alții nu se știe dacă au fost sau nu restituiți", se arată în raport. Un sistem complex, în care părinții ucraineni își dau în mod oficial acordul pentru a-și trimite copiii în aceste structuri. Raportul precizează: "Datele sugerează că multe dintre consimțăminte sunt date sub constrângere și, prin urmare, nu sunt valide".