Invazia Rusiei și lecțiile învățate de Trupele de Comando ale SUA: Nu ne putem baza pe armament și munițiie nelimitată

Potrivit US Army, comandanților de unități dedicate operațiunilor speciale, luptele dinUcraina au arătat că, într-un război major, comandourile americane vor trăi fără „legăturile” logistice pe care s-au bazat în conflictele anterioare. Generalul-maior al Forțelor Aeriene ale SUA Steven Edwards, comandantul Comandamentului pentru Operațiuni Speciale din Europa, a prezentat unele dintre lecțiile învățate de SOCEUR din război Ucraina în timpul unui eveniment găzduit de think tank-ul New America în septembrie anul trecut.

Generalul Edwards a declarat că unul dintre cele mai mari obstacole ale comandamentului US Army pentru a fi mai eficient în Ucraina a fost găsirea unor modalități de a sprijini forțele ucrainene de la distanță, deoarece trupele americane au fost retrase din țară cu puțin timp înainte ca Rusia să atace. „Încercarea de a aduce echipamente și resurse partenerilor noștri s-a dovedit a fi foarte, foarte dificilă”, a spus Edwards, subliniind efortul logistic necesar „pentru a le muta efectiv dintr-o țară în interiorul Ucrainei”.

Unul dintre obstacolele logistice majore cu care se confruntă forțele ucrainene este obținerea munițiilor și a pieselor de schimb potrivite pe front. În ultimul an, zeci de națiuni occidentale au trimis Ucrainei miliarde de dolari în echipament militar și alte tipuri de asistență.

Muniție nelimitată, un vis într-un conflict precum cel din Ucraina

Trupele ucrainene folosesc acum o serie de arme care necesită muniții diferite și au nevoi de întreținere diferite, astfel încât cei care se ocupă de logistica armatei ucrainene au trebuit să fie foarte bine organizați și să aibă o bună cunoaștere a situației cu privire la ce echipamente sunt necesare unde și când sunt necesare. De exemplu, trimiterea de muniție de 155 mm de fabricație occidentală către o unitate care are obuziere de 152 mm, care timp de decenii a fost calibrul standard al obuzierelor ucrainene, este o pierdere de timp și de resurse.

În cadrul aceluiași eveniment, Michael Repass, care a comandat SOCEUR înainte de a se retrage din armata americană ca general-maior, a subliniat, de asemenea, importanța logisticii nu doar pentru forțele de operațiuni speciale, ci și pentru armatele care se confruntă cu adversari mai mari și mai bine înarmați.

„Știm că logistica contează. Este foarte interesant să îi vezi pe băieții din SOF vorbind despre cât de importantă este logistica”, a declarat Repass. „Stocarea de materiale pentru a-ți apăra națiunea a devenit un imperativ pentru națiunile mici aflate în conflict cu state mari”.

Comandourile americane, un nou test de rezistență

Într-adevăr, luptele Rusiei în Ucraina arată comandourilor americane că, într-un conflict cu o forță aproape egală ca Rusia și China, vor trebui să trăiască fără muniție și armamnet nelimitat și liniile scurte de aprovizionare cu care erau obișnuiți în timpul războiului împotriva terorismului.

Pentru unitățile de operații speciale americane, cerințele logistice într-un conflict „ar depinde în mare măsură de unitate și de misiune”, a declarat pentru Insider un soldat al forțelor speciale ale armatei americane dintr-o unitate a Gărzii Naționale.

Forțele de operațiuni speciale americane „sunt concepute pentru a opera adânc în spatele liniilor inamice în medii cu puțin sau deloc sprijin dinspre exterior. Suntem antrenați și pregătiți din punct de vedere mental să luptăm fără prea mult sprijin logistic”, a declarat una din Beretele Verzi, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a discuta despre potențiale operațiuni viitoare.

Un conflict în Pacific, un coșmar logistic

Obținerea de provizii pentru operatorii speciali americani din regiunea Indo-Pacific ar fi cu atât mai dificilă timpul cu cât aceștia sunt mai aproape de China, din cauza armamentului pe care China l-a dezvoltat pentru a le interzice rivalilor săi accesul la anumite părți ale regiunii, cum ar fi Marea Chinei de Sud. Armata SUA este serviciul responsabil cu logistica în zona de operațiuni Indo-Pacific.

„Din nou, în funcție de unitate și de misiune, vom avea nevoie de un fel de sprijin logistic în cele din urmă. Aici relațiile noastre cu armata convențională și cu orice forțe partenere vor fi esențiale”, a adăugat ofițerul din Beretele Verzi. Comandamentul pentru Operațiuni Speciale al SUA încearcă să abordeze provocarea de a face rost de provizii în prima linie de front, urmărind ceea ce un oficial SOCOM a descris drept „logistică fără legături”.

SOCOM are în vedere noi tehnologii și alte mijloace care i-ar permite să aducă proviziile către operatorii speciali în medii austere sau să permită acestor trupe să producă ceea ce au nevoie acolo unde se află. Unele dintre tehnologiile aflate în lucru implică imprimarea 3D, care ar putea permite comandourilor din prima linie să producă singure muniția și piesele de schimb de care au mare nevoie. Logistica militară nu este la fel de atrăgătoare ca unele dintre armele și operațiunile expuse în Ucraina, dar războiul de acolo a arătat că este la fel de importantă ca întotdeauna pentru succesul pe câmpul de luptă.