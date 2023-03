Vladimir Putin, vizită în Crimeea pentru a marca cea de-a noua aniversare a anexării peninsulei

Președintele rus Vladimir Putin a fost în Crimeea pentru a marca cea de-a noua aniversare a anexării de către Rusia a peninsulei ucrainene. Liderul de la Kremlin a ales o îmbrăcăminte lejeră pentru acest eveniment.

Rusia a anexat Crimeea în 2014, cu opt ani înainte de a lansa invazia la scară largă a Ucrainei. Ucraina se luptă pentru a recâștiga peninsula, dar și alte teritorii.

Vladimir Putin a fost surprins și la Sevastopol, la portul Flotei ruse de la Marea Neagră din Crimeea. Liderul de la Kremlin a vizitat o școală de arte în compania guvernatorului local, Mihail Razvojayev. Acesta a declarat că este o zi istorică pentru Rusia și că este o onoare că a venit președintele Rusiei în persoană.

„Președintele nostru Vladimir Vladimirovici Putin știe să surprindă. În sensul bun al cuvântului. Dar Vladimir Vladimirovici a venit în persoană. El însuși. La volan. Pentru că într-o zi istorică ca astăzi, el este mereu alături de Sevastopol și de oamenii săi”, a spus Mihail Razvojayev.

Vladimir Putin has arrived to 🇷🇺 -occupied Crimea to celebrate “the Day of the reunification of Crimea with Russia.”

You know, if Ukraine 🇺🇦 had long range weapons, we could all be celebrating “the Day of Vladimir Putin’s Unification with Eternal Sleep.” pic.twitter.com/CHxgDX8frZ

— Jason Jay Smart (@officejjsmart) March 18, 2023