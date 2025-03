Monden Un celebru actor a murit. A devenit cunoscut în toată lumea, după ce a jucat în filme de mare succes







Bruce Glover, actorul care a făcut istorie în filmele Diamonds Are Forever și Chinatown, a murit la vârsta de 92 de ani. Tragica veste a fost anunțată de fiul său, Crispin Glover.

A murit legendarul actor Bruce Glover

Crispin Glover a distribuit pe social media o serie de fotografii vechi și mai noi ale tatălui său, precum și o fotografie de familie în care apare el și mama sa, alături de legendă: „Bruce Herbert Glover / 2 mai 1932 - 12 martie 2025”.

Actorul s-a născut în Chicago. În timp ce era la școală, s-a gândit să devină pictor sau să urmeze o carieră în fotbal. Mai târziu, pe când era student la arte, o colegă de clasă i-a cerut să îmbrace un costum de gorilă de aproape 45 de kilograme pentru a o „arunca” în timpul unui număr de spectacol.

Cum a ajuns actor

Atunci și-a dat seama că vrea să fie actor. Recrutarea în armata americană pentru Războiul din Coreea i-a întârziat planurile, dar în curând a ajuns pe scenă pentru producții teatrale locale. În anii '60, a apărut pe Broadway, alături de Davis în The Night of the Iguana și Bancroft în Mother Courage and Her Children.

Glover a avut o carieră impresionantă și în televiziune. Actorul a apărut în Perry Mason, Mission: Impossible, Mod Squad, Gunsmoke, S.W.A.T., The Streets of San Francisco, Battlestar Galactica, The Dukes of Hazzard și The A-Team.

Bruce Glover a jucat în multe filme de succes

El și-a făcut cu adevărat simțită prezența în filme. Bruce Glover l-a interpretat pe răufăcătorul Mr. Wint alături de James Bond al lui Sean Connery în filmul Diamonds Are Forever din 1971. Câțiva ani mai târziu, a apărut în Chinatown, alături de Jack Nicholson și Faye Dunaway.

De asemenea, a jucat în originalul The Thomas Crowne Affair, Hard Times și Ghost World, cu Steve Buscemi și o tânără Scarlett Johansson, potrivit Deadline.