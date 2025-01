Monden Un mare actor s-a stins la doar 46 de ani. Se confrunta cu o dependență groaznică







Actorul britanic Paul Danan a murit la vârsta de 46 de ani, a anunțat managerul lui. Momentan, nu se știe cauza decesului, dar în ultima vreme, actorul se confrunta cu mari probleme de sănătate. Înainte să moară, el a povestit despre lupta insuficiența respiratorie. Acesta era dependent de țigările electronice vape.

A murit marele actor Paul Danan

Actorul a trecut printr-o resuscitare cardio-pulmonară și a fost conectat la aparate de oxigen, suferind ulterior de pneumonie. Medicii i-au spus că dependența sa de țigările electronice i-au distrus sănătatea și că trebuie să renunțe la ele. Familia a fost avertizată că acesta poate să moară în orice moment de când a ajuns la spital.

Era dependent de țigările electronice

„Eram mort – este un miracol că sunt aici. Fumam țigara electronică, apoi, brusc, mi-am pierdut respirația și am căzut. Familia mea a chemat ambulanța și a început să-mi facă resuscitare cardio-pulmonară (RCP), apoi au sosit polițiștii și au preluat intervenția înainte ca paramedicii să mă ducă la spital. Am fost conectat la un aparat în secția de terapie intensivă și am ajuns să fac pneumonie. Familia mea a fost avertizată că aș putea să nu supraviețuiesc nopții. Sunt atât de norocos”, a declarat actorul la începutul acestui an.

Țigările electronice i-au distrus viața

Medicii i-au spus că o să ajungă dependent de un aparat de oxigen dacă continuă să fumeze. Actorul a crezut că țigările electronice sunt mai sănătoase decât cele clasice, dar acestea i-au distrus sănătatea.

„Doctorul a fost extrem de dur cu mine,” a spus el. „Mi-a spus: «Paul, nu îți dai seama cât de grav a fost și vei rămâne aici o vreme, conectat la acest oxigen. Mi-a spus că, dacă voi mai fuma vreodată, sub orice formă, risc să ajung dependent de un aparat de oxigen mai târziu în viață. A zis că acesta este momentul decisiv. După ani de fumat țigări și tot felul de alte lucruri, țigara electronică este cea care m-a distrus. Aceasta m-a împins peste limită”, a mai spus Paul Danan.