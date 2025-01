Monden A murit mare actor de comedie. Făcea oamenii să râdă de fiecare dată







Actorul de comedie Bill Byrge, cunoscut pentru rolurile sale secundare din filmele Ernest, a murit la 92 de ani. Vărul acestuia a spus că Byrge era vedeta familiei și că făcea oamenii să râdă mereu, chiar dacă a crescut într-o sărăcie lucie.

„Vărul meu, Bill Byrge, a murit”, a scris Sharon Chapman, ruda actorului, pe Facebook. „A fost un suflet frumos care făcea oamenii să râdă fără măcar să încerce. El a fost personajul „Bobby” în mai multe filme Ernest cu Jim Varney. Întotdeauna îl tachinam că este o 'vedetă' în familia noastră. A meritat-o pentru că a fost crescut în sărăcie, dar mama lui l-a învățat dragostea, respectul și credința pe care le-a arătat tuturor.”

A fost descoperit de un regizor pe stradă

Byrge și-a început cariera lucrând la Biblioteca Publică Metro Nashville din Nashville, Tennessee. El a fost descoperit de un regizor în timp ce se plimba pe trotuar și a jucat în Dr. Otto And The Riddle Of The Gloom Beam cu Jim Varney.

Acesta a decis să renunțe la bibliotecă la mijlocul anilor '90 și să se concentreze pe actorie cu normă întreagă, apărând ca personajul Bobby în emisiunea de televiziune a lui Varney Hey Vern, It's Ernest! și în filmele Ernest Saves Christmas, Ernest Goes To Jail, Ernest Scared Stupid și Ernest Goes To School.

Byrge a fost, de asemenea, implicat într-o serie de videoclipuri muzicale și producții teatrale în orașul său natal, Nashville.

Bill Byrge, un actor religios

După ce Varney a murit în 2000, Byrge s-a întors să lucreze la bibliotecă, a declarat Chapman. Aceasta a spus că Byrge a fost „un om profund religios care trata pe toată lumea cu dragoste și respect”. În postarea ei de pe rețelele sociale, ea a scris: „Cerul a câștigat un suflet dulce astăzi. Te iubesc, Billy. Ne vedem în curând!”